Alparslan Kuytul'un yeğeni Hakan Kuytul kimdir?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonun ardından dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün sabah saatlerinde 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Alparslan Kuytul’un liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmaya yönelik operasyonda, çeşitli suçlamalar kapsamında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul’un da aralarında bulunduğu 32 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, Kuytul çifti gözaltına alınmıştı.

ALPARSLAN KUYTUL’UN YEĞENİ HAKKINDAKİ FETÖ İDDİASI

Operasyonun ardından Alparslan Kuytul’un yeğeni Hakan Kuytul’un geçmişte FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı ortaya çıktı.

Hakan Kuytul, 2021 yılında Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ’nün “jandarma mahrem yapılanması” içerisinde görev aldığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, darbe girişiminin ardından İstanbul’da FETÖ’nün jandarma mahrem yapılanmasında “Marmara Bölge Sorumlusu” olduğu belirtilen Nihat K.’nın evinde ele geçirilen dijital materyaller incelendi.

Flaş bellek ve SD kartta, Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında görev aldığı belirtilen kişilere ilişkin bilgilerin yer aldığı bir program tespit edildi. Bu programdaki bilgiler kapsamında Hakan Kuytul’un da örgütün jandarma mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı öne sürüldü.

Dosyada bulunan tanık ifadeleri doğrultusunda da Kuytul’un örgütün jandarma yapılanmasındaki mahrem hizmetler sınıfında üst düzey sorumlu olduğu iddiasına yer verildi. İddianamede Hakan Kuytul hakkında “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANDI

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sırasında cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, Hakan Kuytul’un FETÖ içerisinde “jandarma mahrem sorumlusu” olarak faaliyet yürüttüğü, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden aldığı talimatlar doğrultusunda askeri personelle görüştüğü ve elde edilen himmetleri üst yöneticisine aktardığı belirtildi.

Savcı ayrıca Kuytul’un sabit ve ankesörlü hatlardan farklı tarihlerde ardışık şekilde arandığını, dosyada kendisi hakkında tutarlı tanık beyanları ve teşhislerin bulunduğunu ifade etti.

Hakkındaki suçlamaları kabul eden Hakan Kuytul’un, FETÖ’nün yapılanması ve örgüt kapsamında işlenen suçlara ilişkin faydalı bilgiler verdiği de mütalaada yer aldı. Savcı, bu durumun dikkate alınarak “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti ise Hakan Kuytul’un etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasına karar vererek “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.