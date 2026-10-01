Almanya Sırbistan maçı hangi kanalda, Uluslar Ligi Almanya Sırbistan maçı nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Almanya - Sırbistan maçı hangi kanalda sorusu, Uluslar Ligi heyecanıyla birlikte gündemin üst sıralarına taşındı. Grup sıralamasında kritik öneme sahip olan bu zorlu randevuda iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak puanını yükseltmeyi hedefliyor. Peki, Uluslar Ligi Almanya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Maçın şifresiz izlenip izlenemeyeceği ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm bilgiler haberimizin devamında.

ALMANYA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Almanya ile Sırbistan arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması bugün, 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Grubundaki sıralamayı doğrudan etkileyecek bu kritik mücadelede iki ekip de sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

ALMANYA - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın saatinde veya yayın programında resmi kurumlar tarafından değişiklik yapılabileceği için futbolseverlerin maç öncesinde güncel duyuruları takip etmesi öneriliyor.

ALMANYA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Uluslar Ligi'ndeki Almanya - Sırbistan maçı, A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen izleyiciler, A Haber'i hem uydu ve kablo platformlarından hem de kanalın resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden izleyebilecek.

A HABER HANGİ PLATFORMDA KAÇINCI KANALDA?

A Haber'in yer aldığı platformlar ve kanal numaraları şu şekilde: Digiturk'te 32, D-Smart'ta 35, Kablo TV'de 56, Turkcell TV+'ta 53 ve Tivibu'da 57. Platformların kanal sıralamalarında zaman zaman güncelleme yapılabildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi faydalı olacaktır.

ALMANYA - SIRBİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Almanya ev sahipliği yapacak. Mücadele, Münih'te bulunan ve Avrupa'nın en modern stadyumlarından biri olarak gösterilen Allianz Arena'da gerçekleştirilecek. Ev sahibi Almanya, taraftarının desteğini arkasına alarak Sırbistan karşısında galibiyet arayacak.

ALMANYA - SIRBİSTAN MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Almanya - Sırbistan maçını canlı izlemek isteyenler, A Haber'in internet sitesindeki canlı yayın sayfası üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. Ancak resmi web siteleri üzerinden yapılan yayınlarda zaman zaman kesinti yaşanabileceği için televizyon platformları daha kesintisiz bir izleme seçeneği sunuyor.