Alkollü araç kullanmanın cezası nedir? 2026 alkollü araç kullanmanın para cezası ne kadar, ehliyet alınıyor mu?

Alkollü araç kullanmanın sonuçları her zaman ciddi ve gündem yaratacak türden oluyor. 2026 yılında cezaların boyutu ne kadar? Ehliyet tamamen elden mi gidiyor? Para cezaları ne seviyeye çıkıyor? Yeni uygulamalar ve örnek olaylarla ilgili bilgiler merak ediliyor; detaylar ise sürücüler ve sürpriz gelişmeleri takip edenler için şaşırtıcı olabilir. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NEDİR?

Manavgat'ta yaşanan son olay, alkollü araç kullanmanın ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi. 116 promil alkollü bir sürücünün karıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yaralanırken, olayın ardından uygulanan cezalar büyük yankı uyandırdı. Alkollü araç kullanmak, yalnızca para cezası değil, aynı zamanda ehliyetin uzun süreli olarak geri alınmasına ve ağır idari yaptırımlara yol açıyor.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN PARA CEZASI NE KADAR?

Yeni trafik kanununa göre, üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalanan bir sürücüye uygulanacak ceza miktarı oldukça yüksek. Manavgat'taki olayda, sürücüye ehliyeti geçici olarak alınmasına rağmen araç kullanmaktan 200 bin TL, üçüncü kez alkollü araç kullanmaktan 150 bin TL ceza kesildi. Ayrıca aracını ehliyetsiz kişiye kullandıran araç sahibine de 40 bin TL ceza verildi. Toplam ceza tutarı 390 bin TL'yi buldu.

EHLİYET ALINIYOR MU?

Evet, alkollü araç kullanan sürücünün ehliyetine ciddi sürelerle el konulabiliyor. Olayda sürücünün ehliyetine 2032 yılına kadar el konuldu ve yeni düzenlemelere göre üçüncü kez alkollü yakalananların ehliyeti tamamen iptal edilebiliyor.

EHLİYETTEN PUAN DÜŞÜYOR MU?

Alkollü araç kullanmak ehliyet puanını düşürüyor ve özellikle tekrar eden ihlallerde ehliyetin iptaline kadar gidebiliyor. Manavgat örneğinde, sürücünün daha önce ikinci kez alkollü araç kullanırken yakalanması, mevcut cezaların uygulanmasında etkili oldu.

Manavgat'taki kazada görüldüğü gibi, alkollü araç kullanmak hem mali açıdan büyük yük getiriyor hem de ehliyetin uzun süre geri alınmasına yol açıyor. Vatandaşların, trafik kurallarına uymaları ve alkol aldıktan sonra araç kullanmamaları hayati önem taşıyor.