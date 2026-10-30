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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Ankara’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi’ne katılmaması gündem oldu. Türkiye ile Azerbaycan arasında son dönemde yaşanan diplomatik gerilimin ardından Aliyev’in zirvede yer almaması, ziyaretin iptal edilme nedenine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Peki, Aliyev Türkiye'ye neden gelmedi? Detaylar...

ALİYEV TÜRKİYE’YE NEDEN GELMEDİ?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Ankara’daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katılmama gerekçesi olarak yoğun çalışma programı ve önceden planlanan etkinlikleri gösterildi. Azerbaycan merkezli haber ajansı Report’un aktardığı bilgilere göre Aliyev, 30 Ekim’de Bakü’de gerçekleştirilecek FIFA U-15 Dünya Şampiyonası ve Festivali’nin final karşılaşması ile kapanış programına katılacak.

Aliyev’in finalistlere ödüllerini takdim edeceği törene katılımının önceden planlandığı belirtildi. Azerbaycan’ı Ankara’daki zirvede Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov temsil edecek. Ancak Aliyev’in katılmama kararına ilişkin Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından doğrudan bir açıklama yapılmadı.

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA NEDEN GERİLİM YAŞANDI?

Aliyev’in Türkiye ziyaretini gerçekleştirmemesi, Ankara ile Bakü arasında son haftalarda yaşanan diplomatik gerilimin ardından dikkat çekti. İki ülke arasındaki tartışmalar, Azerbaycan'daki okullarda uygulanan kıyafet düzenlemesi ve başörtüsü konusu üzerinden gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ekim ayının başında yaptığı açıklamalarda ülkesinin iç işlerine müdahale edilmemesi gerektiği yönünde mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın Azerbaycan’daki başörtüsü uygulamasına yönelik eleştirileri de iki ülke arasındaki tartışmaları artırdı.

Azerbaycan'da 21 Ekim'de 31 Türkiye vatandaşının istenmeyen kişi ilan edilerek ülkeye girişlerinin yasaklandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı gün Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nı Ankara'daki TDT Zirvesi'ne davet etti. Oktay Saral ise 26 Ekim'de Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti.

ALİYEV'İN YERİNE TÜRKİYE'DEKİ ZİRVEYE KİM KATILDI?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılmadığı Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde ülkesini Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov temsil etti. Bayramov, zirve öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ikili görüşme de gerçekleştirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve geleceğe yönelik beklentilerin yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesindeki iş birliği ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI 13. ZİRVESİ NEREDE VE NE ZAMAN DÜZENLENDİ?

Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 30 Ekim 2026’da Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. “Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik” temasıyla düzenlenen zirvede üye ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik ve diplomatik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik başlıklar ele alınıyor.

Zirveyle birlikte teşkilatın dönem başkanlığının Azerbaycan’dan Türkiye’ye geçmesi de bekleniyor.

Not: Aliyev’in zirveye katılmamasının Türkiye ile yaşanan gerilime yönelik bir diplomatik mesaj olduğu yönünde değerlendirmeler bulunsa da, Azerbaycan basınında aktarılan gerekçe önceden planlanmış programı ve yoğun çalışma takvimi. Bu nedenle katılmama kararının doğrudan siyasi bir protesto olduğu kesinleşmiş değil.