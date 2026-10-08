Alıkara dizisinin 8 Ekim Perşembe günü yayınlanan 9. ve 10. bölümleri sonrası gözler yapımın geleceğine çevrildi. İzleyiciler, Alıkara'nın 2. sezonunun olup olmayacağını ve dizinin final yapıp yapmadığını merak ediyor. Peki, Alıkara 2. sezon olacak mı? Alıkara bitti mi, final mi yaptı? Detaylar...

ALIKARA 2. SEZON OLACAK MI?

Alıkara dizisinin 2. sezonunun çekilip çekilmeyeceği, ilk sezonun tamamlanmasının ardından merak konusu oldu. Yapım tarafından paylaşılan bilgilere göre dizinin 1. sezonu toplam 10 bölümden oluşuyor. 8 Ekim Perşembe günü yayınlanan 9. ve 10. bölümlerle birlikte dizinin ilk sezon maratonu tamamlandı.

Dizinin ikinci sezonuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Yayıncı kuruluş TOD tarafından Alıkara'nın 2. sezon onayı alıp almadığı konusunda şu ana kadar bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle yeni sezonun çekilip çekilmeyeceği ve yayın takvimine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

ALIKARA BİTTİ Mİ FİNAL Mİ YAPTI?

Alıkara dizisinin 10. bölümüyle birlikte 1. sezonu tamamlandı. Yapım tarafından daha önce paylaşılan bilgilere göre ilk sezon 10 bölüm olarak planlandı ve 8 Ekim'de ekrana gelen 9. ve 10. bölümlerle sezon maratonu sona erdi.

Bu nedenle dizinin mevcut durumu, 1. sezonun tamamlanması ve sezon finalinin yapılması şeklinde değerlendiriliyor. Ancak dizinin tamamen sona erip ermediğine ilişkin, yani devam eden bir yapım olarak 2. sezonunun çekilip çekilmeyeceğine dair TOD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.