Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda Süleymancılar cemaatinin lideri olarak bilinen Alihan Kuriş ve ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aile üyelerinin üzerindeki gayrimenkullere ilişkin yeni bilgiler dosyaya girdi. Peki, Alihan Kuriş serveti ne kadar? Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı nedir? Detaylar haberimizde.

ALİHAN KURİŞ SERVETİ NE KADAR?

Soruşturma birimlerince yapılan tespitlere göre, İstanbul ve Sakarya ağırlıklı olmak üzere Alihan Kuriş ve ailesinin üzerinde toplam 191 aktif gayrimenkul kaydı bulunuyor. Söz konusu taşınmazlar arasında lüks konutlar, apartmanlar, iş yerleri, arsalar ve geniş tarım arazileri yer alıyor.

Gayrimenkul kayıtlarının önemli bölümünün Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına kayıtlı olduğu belirlendi.

ALİHAN KURİŞ VE AİLESİNİN MAL VARLIĞI NEDİR?

Soruşturma kapsamında incelenen tapu kayıtlarına göre Alihan Kuriş ve ailesinin üzerinde bulunan toplam 191 aktif gayrimenkul bulunuyor.

Taşınmazların özellikle İstanbul ve Sakarya'da yoğunlaştığı görülüyor. İstanbul'daki kayıtlar arasında kentin değerli bölgelerinde bulunan konut ve yapılar dikkat çekerken, Sakarya'da geniş arazi, tarla, imarlı arsa ve ticari nitelikteki taşınmazların bulunduğu tespit edildi.

AİLE ÜYELERİNİN ÜZERİNDEKİ TAŞINMAZLAR

Soruşturma kapsamında tespit edilen kayıtlara göre taşınmazların aile üyelerine dağılımı şöyle:

Ayşe Gülderen Kuriş: 138 taşınmaz

Mahmut Sabri Kuriş: 26 taşınmaz

Alihan Kuriş: 14 taşınmaz

Hilmi Tuna Kuriş: 13 taşınmaz

Bu kayıtların toplamı 191 aktif gayrimenkule karşılık geliyor.

Mahmut Sabri Kuriş'in hayatını kaybettiği belirtilirken, onun adına kayıtlı 26 taşınmazın da soruşturma kapsamında tespit edildiği aktarıldı.

İSTANBUL'DAKİ GAYRİMENKULLERDE HANGİ TAŞINMAZLAR BULUNUYOR?

Dosyaya giren tespitlerde İstanbul'daki gayrimenkuller arasında özellikle Kadıköy ve Üsküdar'daki taşınmazlar öne çıkıyor.

ERENKÖY'DEKİ KONUTLAR

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde, lüks konut bölgesinde bulunan bir dubleks mesken ile bir daire kayıtlar arasında yer alıyor.

ALTUNİZADE VE KISIKLI'DAKİ TAŞINMAZLAR

Üsküdar Altunizade'de 9 bin 31 metrekare büyüklüğündeki alan üzerine kurulu tarihi ahşap ev soruşturma kapsamında tespit edilen taşınmazlar arasında bulunuyor.

Aynı bölgede 922 metrekarelik arsa üzerinde yükselen 4 katlı betonarme apartman da kayıtlar arasında yer alıyor.

Üsküdar'ın Kısıklı bölgesinde ise 462 metrekarelik kagir/bahçeli ahşap ev ve arsası bulunuyor.

SAKARYA'DAKİ ARAZİ VE TİCARİ MÜLKLER

Gayrimenkul kayıtlarının önemli bir bölümünün bulunduğu Sakarya'da ise geniş arazi ve ticari nitelikteki taşınmazlar dikkat çekiyor.

SERDİVAN'DAKİ GENİŞ ARAZİ

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 21 bin 432 metrekare büyüklüğünde ahırı bulunan ahşap ev ile geniş tarla alanlarının bulunduğu belirlendi.

ADAPAZARI'NDAKİ TARLA VE ARSALAR

Adapazarı'nda Tekeler ve Palak Yurdu mevkilerinde, toplamda onlarca dönümlük alanı bulan çok sayıda tarla ve imarlı arsa tespit edildi.

ERENLER'DEKİ TİCARİ TAŞINMAZ

Sakarya Erenler'de ise bin 55 metrekarelik alan üzerinde bulunan 3 katlı betonarme iş yeri, ofis ve arsası soruşturma dosyasına giren taşınmazlar arasında yer aldı.

MALVARLIĞININ FİNANSAL KAYNAĞI İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında yalnızca tapu kayıtlarının değil, söz konusu gayrimenkul ağının finansal boyutunun da incelendiği belirtildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve emniyet birimleri, gayrimenkullerin finansal kaynağını, şirket devir hareketlerini ve ticari ilişkileri araştırmaya devam ediyor.

Mevcut soruşturma kapsamında ortaya çıkarılan bilgiler, Alihan Kuriş ve ailesinin üzerinde İstanbul ve Sakarya başta olmak üzere 191 aktif gayrimenkul kaydı bulunduğunu ortaya koyuyor. Ancak verilen bilgiler içerisinde bu taşınmazların toplam parasal değerine ilişkin herhangi bir rakam yer almıyor.