Haberler

Alihan Kuriş kimdir, ne iş yapıyor? Alihan Kuriş nereli, nerede yaşıyor?

Alihan Kuriş kimdir, ne iş yapıyor? Alihan Kuriş nereli, nerede yaşıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alihan Kuriş, Süleymancılar olarak bilinen cemaatin günümüzdeki lideri olarak tanınan yüksek mimar ve iş insanıdır. 2016 yılında Arif Ahmet Denizolgun’un vefatının ardından cemaatin liderliğini üstlendiği belirtilen Kuriş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasıyla 2026 yılında yeniden gündeme geldi. Peki, Alihan Kuriş kimdir, ne iş yapıyor? Alihan Kuriş nereli, nerede yaşıyor? Detaylar haberimizde.

Süleymancılar Cemaati'nin lideri olarak bilinen Alihan Kuriş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmada “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” suçlamaları yer aldı. 16 Ağustos 2026 tarihli haberlere göre Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı, 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Peki, Alihan Kuriş kimdir, ne iş yapıyor? Alihan Kuriş nereli, nerede yaşıyor? Detaylar...

ALİHAN KURİŞ KİMDİR?

Alihan Kuriş, 21 Kasım 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Türk iş insanı ve mimardır. Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri olarak tanınan Kuriş, özellikle cemaatin yönetimindeki rolü nedeniyle uzun süredir merak edilen isimler arasında yer alıyor. Alihan Kuriş’in hayatı, ailesi, mesleği ve cemaat içerisindeki konumu, hakkında çıkan haberlerin ardından yeniden gündeme geldi.

ALİHAN KURİŞ KAÇ YAŞINDA?

21 Kasım 1979 doğumlu olan Alihan Kuriş, 13 Ağustos 2026 itibarıyla 46 yaşındadır.

ALİHAN KURİŞ NERELİ?

Alihan Kuriş, İstanbul doğumludur. 

ALİHAN KURİŞ NE İŞ YAPIYOR?

Alihan Kuriş, kamuoyuna yansıyan biyografik bilgilere göre yüksek mimar ve iş insanı olarak tanınıyor. Kuriş'in özellikle Süleymancılar Cemaati bünyesindeki kurs ve okul projelerinde mimari çalışmalar yürüttüğü ve bu alandaki faaliyetleriyle bilindiği aktarılıyor.

Kuriş'in kamuoyunda daha fazla tanınmasının temel nedeni ise mimarlık faaliyetlerinden ziyade, 2016 yılında Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ardından Süleymancılar olarak bilinen cemaatin liderliğini üstlenmesi oldu. Dönemin haberlerinde Denizolgun'un vefatının ardından Kuriş'in cemaatin yeni lideri olarak belirlendiği aktarılmıştı.

Dolayısıyla Alihan Kuriş'in kamuoyundaki profili iki temel başlıkta öne çıkıyor: yüksek mimarlık ve iş insanlığı ile Süleymancılar Cemaati'nin liderliği.

ALİHAN KURİŞ ANNESİ, BABASI KİM?

Alihan Kuriş'in aile bilgileri hakkında kamuya açık biyografik kaynaklarda yer alan bilgilere göre annesinin adı Gülderen Kuriş, babasının adı ise Mahmut Sabri Kuriş olarak aktarılıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti

3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede

Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
'Kolonya içtim' savunması 552 bin TL'ye patladı

"Kolonya içtim" savunması yarım milyona mal oldu
TSK’da görevler değişti! Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler

TSK’da kapsamlı atama! Kadın generallere dikkat çeken görevler
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi! Ukrayna'nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu

Korku dolu gece! Başkent balistik füzelerin hedefi oldu
Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü

Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Neler yapmışlar neler
Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Kapı bu kez Osimhen için çalınmadı

Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Bu kez Osimhen için gelmediler