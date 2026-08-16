Süleymancılar Cemaati'nin lideri olarak bilinen Alihan Kuriş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmada “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” suçlamaları yer aldı. 16 Ağustos 2026 tarihli haberlere göre Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı, 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Peki, Alihan Kuriş kimdir, ne iş yapıyor? Alihan Kuriş nereli, nerede yaşıyor? Detaylar...

ALİHAN KURİŞ KİMDİR?

Alihan Kuriş, 21 Kasım 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Türk iş insanı ve mimardır. Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri olarak tanınan Kuriş, özellikle cemaatin yönetimindeki rolü nedeniyle uzun süredir merak edilen isimler arasında yer alıyor. Alihan Kuriş’in hayatı, ailesi, mesleği ve cemaat içerisindeki konumu, hakkında çıkan haberlerin ardından yeniden gündeme geldi.

ALİHAN KURİŞ KAÇ YAŞINDA?

21 Kasım 1979 doğumlu olan Alihan Kuriş, 13 Ağustos 2026 itibarıyla 46 yaşındadır.

ALİHAN KURİŞ NERELİ?

Alihan Kuriş, İstanbul doğumludur.

ALİHAN KURİŞ NE İŞ YAPIYOR?

Alihan Kuriş, kamuoyuna yansıyan biyografik bilgilere göre yüksek mimar ve iş insanı olarak tanınıyor. Kuriş'in özellikle Süleymancılar Cemaati bünyesindeki kurs ve okul projelerinde mimari çalışmalar yürüttüğü ve bu alandaki faaliyetleriyle bilindiği aktarılıyor.

Kuriş'in kamuoyunda daha fazla tanınmasının temel nedeni ise mimarlık faaliyetlerinden ziyade, 2016 yılında Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ardından Süleymancılar olarak bilinen cemaatin liderliğini üstlenmesi oldu. Dönemin haberlerinde Denizolgun'un vefatının ardından Kuriş'in cemaatin yeni lideri olarak belirlendiği aktarılmıştı.

Dolayısıyla Alihan Kuriş'in kamuoyundaki profili iki temel başlıkta öne çıkıyor: yüksek mimarlık ve iş insanlığı ile Süleymancılar Cemaati'nin liderliği.

ALİHAN KURİŞ ANNESİ, BABASI KİM?

Alihan Kuriş'in aile bilgileri hakkında kamuya açık biyografik kaynaklarda yer alan bilgilere göre annesinin adı Gülderen Kuriş, babasının adı ise Mahmut Sabri Kuriş olarak aktarılıyor.