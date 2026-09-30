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Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecilerinden Ali Şükrü Ersoy, hayatını kaybetti. Türk futbolunun unutulmaz file bekçileri arasında gösterilen Ersoy, futbolculuk kariyerinin yanı sıra teknik direktör ve yönetici olarak da Fenerbahçe'ye hizmet etti. Peki, Ali Şükrü Ersoy neden öldü? Fenerbahçe'nin eski kalecisi Ali Şükrü Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ALİ ŞÜKRÜ ERSOY NEDEN ÖLDÜ?

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Ali Şükrü Ersoy, 95 yaşında hayatını kaybetti. Ancak Ersoy'un ölüm nedenine ilişkin kamuoyuna açıklanmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Fenerbahçe, Ersoy'un vefatının ardından yayımladığı taziye mesajında, eski kalecisinin kulübe futbolcu, teknik direktör ve yönetim kurulu üyesi olarak uzun yıllar hizmet ettiğini belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu da Ersoy'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

FENERBAHÇE'NİN ESKİ KALECİSİ ALİ ŞÜKRÜ ERSOY KİMDİR?

Ali Şükrü Ersoy, bilinen adıyla Şükrü Ersoy, Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin eski kalecilerindendir. 1931 yılında İstanbul'da doğan Ersoy, futbol kariyerine Vefa'da başladı. Daha sonra Fenerbahçe forması giyen Ersoy, sarı-lacivertli takımın kalesini korudu.

Ersoy, futbolculuk döneminde Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını da giydi. Türkiye'nin tarihinde ilk kez katıldığı 1954 FIFA Dünya Kupası'nda milli takım kadrosunda yer alan Ersoy, turnuvada milli kaleyi korudu. TFF'nin 2026 yılında yayımladığı biyografik içerikte de Ersoy'un 1954 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin kalesini koruduğu ve 8 kez A Milli formayı giydiği belirtildi.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe geçen Ersoy, Fenerbahçe'nin yanı sıra farklı takımlarda görev yaptı. TFF'nin verdiği bilgilere göre Balıkesirspor'da başlayan teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe, Trabzonspor, Denizlispor ve Altay gibi takımları da çalıştırdı.

Fenerbahçe tarafından yayımlanan taziye mesajında ise Ersoy'un futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktör ve yönetim kurulu üyesi olarak da kulübe hizmet ettiği ifade edildi. Kulüp, Ersoy'u 1107 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyesi olarak andı.

ALİ ŞÜKRÜ ERSOY KAÇ YAŞINDA?

Ali Şükrü Ersoy, 29 Eylül 2026 tarihinde 95 yaşında hayatını kaybetti. TFF, Haziran 2026'da yayımladığı içerikte de Ersoy'u 95 yaşında olarak tanımlamıştı.

ALİ ŞÜKRÜ ERSOY NERELİ?

Ali Şükrü Ersoy, İstanbul'da doğdu. TFF'nin 2026 yılında yayımladığı biyografik içerikte Ersoy'un 14 Ocak 1931 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldiği bilgisi yer aldı.

Futbol kariyerinde Vefa, Karagücü, Fenerbahçe ve Austria Salzburg takımlarında forma giyen Ersoy, özellikle Fenerbahçe'deki uzun yıllara yayılan kariyeriyle tanındı. Aktif futbolculuk yaşamının ardından teknik direktörlük yapan Ersoy, farklı görevlerle Türk futboluna hizmet etmeyi sürdürdü.

1954 DÜNYA KUPASI'NDA MİLLİ KALEDE

Ali Şükrü Ersoy'un futbol kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri 1954 FIFA Dünya Kupası oldu. Türkiye, tarihinde ilk kez bu turnuvaya katılırken Ersoy da milli takım kadrosunda yer aldı.

TFF'nin aktardığı bilgilere göre Ersoy, 1954 Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı ekibin kalesini korudu. Ersoy, Haziran 2026'da TFF'nin Riva'daki tesislerinde A Milli Takım teknik heyeti ve futbolcularıyla da bir araya gelmişti.

FENERBAHÇE'DE FUTBOLCULUKTAN YÖNETİCİLİĞE

Ali Şükrü Ersoy'un Fenerbahçe ile olan bağı yalnızca futbolculuk dönemiyle sınırlı kalmadı. Sarı-lacivertli kulübün yayımladığı taziye mesajında Ersoy'un futbolcu, teknik direktör ve yönetim kurulu üyesi olarak kulübe uzun yıllar hizmet ettiği belirtildi.

Fenerbahçe, Ersoy'un kulüp tarihindeki yerine vurgu yaparak, futbolculuk kariyerinin ardından farklı görevlerde de kulübe hizmet etmeyi sürdürdüğünü ifade etti. Kulüp tarafından yayımlanan mesajda Ersoy'un her zaman saygı ve minnetle hatırlanacağı belirtildi.

TFF'DEN ALİ ŞÜKRÜ ERSOY İÇİN TAZİYE MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu da Ali Şükrü Ersoy'un vefatının ardından taziye mesajı yayımladı. Federasyon, Ersoy'u Türkiye'nin ilk kez katıldığı 1954 FIFA Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı ekibin kalesini koruyan isimlerden biri olarak andı.

TFF'nin mesajında Ersoy'un ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Türk futbol ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.