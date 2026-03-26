Ali Rıza Tengsiri öldü mü? SON DAKİKA! Ali Rıza Tengsiri kimdir?

Ortadoğu’da gerilim yeniden yükseliyor. İsrail medyası, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri’nin, stratejik öneme sahip Bandar Abbas kentini hedef alan bir hava saldırısında hayatını kaybettiğini iddia etti. Peki, Ali Rıza Tengsiri öldü mü? Ali Rıza Tengsiri kimdir? Detaylar haberimizde.

ALİ RIZA TENGSİRİ ÖLDÜ MÜ?

İsrail tarafına yakın kaynaklara göre, bu saldırı kapsamında Tengsiri’nin yaşamını yitirdiği ileri sürüldü, ancak bu iddia şu ana kadar bağımsız uluslararası kaynaklarca doğrulanmadı.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Tengsiri’nin sadece İran’ın Deniz Kuvvetleri komutanı olarak değil, aynı zamanda Hürmüz Boğazı’nda İran’ın deniz hâkimiyetini sağlamaktan sorumlu üst düzey askeri liderlerden biri olduğu vurgulanıyor.

Ancak İranlı yetkililer olayla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Tahran’dan henüz doğrulanmış bir ölüm haberi gelmemesi, iddiaların teyit edilmeden kamuoyuna yansımasına neden oldu. İran devlet medyası da bu konuda sessizliğini koruyor. Bu tip durumlarda resmi açıklamalar genellikle saatler hatta günler sonra yapıldığı için belirsizlik devam ediyor.

ALİ RIZA TENGSİRİ KİMDİR?

Alî Rıza Tengsiri, İran’ın en kritik askeri pozisyonlarından biri olan İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürütüyordu. İran Devrim Muhafızları’nın deniz unsurlarını yöneten IRGC Deniz Kuvvetleri, özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki deniz güvenliği ve bölgesel güç projeksiyonu açısından kritik bir rol oynuyor.

Tengsiri’nin liderliğinde, IRGC Deniz Kuvvetleri gerek deniz mayınları kullanımı, gerekse hızlı hücum botları ve asimetrik deniz savaş taktiklerinde aktif rol aldı. Bu taktikler, İran’ın deniz caydırıcılığını artırmak ve gerekirse Hürmüz Boğazı gibi stratejik deniz yollarını denetim altında tutma yeteneğini güçlendirmek için tasarlandı.

Dilara Yıldız
