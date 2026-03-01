Ali Rıza Arafi kimdir? İran'ın yeni dini lideri Ali Rıza Arafi kaç yaşında, nereli?

İran'da tarihî bir dönemeç kapıda. 37 yıldır ülkeyi yöneten Ayetullah Ali Hamaney'in vefatının ardından, İran'da dini otoritenin yeni ismi merak konusu oldu. Geçici liderlik görevine getirilen Ali Rıza Arafi kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Bu atama, bölgedeki dengeleri de yakından ilgilendiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALİ RIZA ARAFİ KİMDİR?

Ali Rıza Arafi, İran'ın Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi ve Uzmanlar Meclisi Başkan Yardımcısıdır. Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın geçici yeni dini lideri olarak ilan edilmiştir.

ALİ RIZA ARAFİ KAÇ YAŞINDA?

Ali Rıza Arafi, 2026 yılı itibarıyla 67 yaşındadır.

ALİ RIZA ARAFİ NERELİ?

Arafi'nin doğum yeri metinde belirtilmemiştir; ancak İran vatandaşıdır.

ALİ RIZA ARAFİ'NİN KARİYERİ