Ali Rıza Arafi kimdir? İran'ın yeni dini lideri Ali Rıza Arafi kaç yaşında, nereli?

İran'da siyasi ve dini tarih açısından kritik bir dönemeç yaşanıyor. Ayetullah Ali Hamaney'in yaşamını yitirmesiyle birlikte, gözler yeni dini lidere çevrildi. Peki, Ali Rıza Arafi kimdir? İran'ın yeni dini lideri Ali Rıza Arafi kaç yaşında, nereli?

İran'da tarihî bir dönemeç kapıda. 37 yıldır ülkeyi yöneten Ayetullah Ali Hamaney'in vefatının ardından, İran'da dini otoritenin yeni ismi merak konusu oldu. Geçici liderlik görevine getirilen Ali Rıza Arafi kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Bu atama, bölgedeki dengeleri de yakından ilgilendiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALİ RIZA ARAFİ KİMDİR?

Ali Rıza Arafi, İran'ın Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi ve Uzmanlar Meclisi Başkan Yardımcısıdır. Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın geçici yeni dini lideri olarak ilan edilmiştir.

ALİ RIZA ARAFİ KAÇ YAŞINDA?

Ali Rıza Arafi, 2026 yılı itibarıyla 67 yaşındadır.

ALİ RIZA ARAFİ NERELİ?

Arafi'nin doğum yeri metinde belirtilmemiştir; ancak İran vatandaşıdır.

ALİ RIZA ARAFİ'NİN KARİYERİ

  • Uzmanlar Meclisi Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.
  • Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesidir.
  • Ayetullah Hamaney'in ölümünün ardından geçici olarak İran'ın dini lideri makamına atanmıştır.
  • Dini liderlik için kulislerde adı geçen 8 kritik isim arasında öne çıkmış ve geçici liderlik görevi verilmiştir.
Sahra Arslan
Haberler.com
