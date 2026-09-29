Ali Hürol neden öldü? Ali Hürol kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Türk tiyatrosunun uzun yıllar emek veren isimlerinden Ali Hürol, 76 yaşında hayatını kaybetti. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik, televizyon ve seslendirme çalışmalarında da bulunan Hürol’un bir süredir kalp rahatsızlığı ve çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Peki, Ali Hürol neden öldü? Ali Hürol kimdir? Detaylar...

ALİ HÜROL NEDEN ÖLDÜ?

Ali Hürol’un ölüm nedeni konusunda paylaşılan bilgilere göre usta tiyatrocu, bir süredir kalp rahatsızlığı ve çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. 76 yaşındaki sanatçının hayatını kaybettiği 29 Eylül 2026 tarihinde duyuruldu. Vefat haberini Arda Aydın’ın duyurduğu aktarıldı.

Ali Hürol’un uzun yıllar tiyatro, televizyon ve seslendirme alanlarında çalışmalar yaptığı biliniyor. Vefatıyla birlikte sanatçının yaşamı ve kariyeri de araştırılmaya başlandı.

ALİ HÜROL KİMDİR?

Ali Hürol, 17 Temmuz 1950 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Türk tiyatro oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısıdır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü’nden mezun olan Hürol, profesyonel tiyatro yaşamına 1968-1969 sezonunda Ankara Mithatpaşa Tiyatrosu’nda başladı.

Tiyatrocu Ekmel Hürol’un oğlu olan Ali Hürol, sanat hayatının önemli bölümünü tiyatro çalışmalarına ayırdı. Profesyonel kariyerinin ilk döneminde babasının kurduğu Ankara Mithatpaşa Tiyatrosu’nda sanatçı olarak görev aldı. Daha sonraki yıllarda Devlet Tiyatroları bünyesinde de çalışmalarını sürdürdü.

Hürol, 1980 yılında Devlet Tiyatroları’ndan ayrılarak Ankara’da Ali Hürol Tiyatrosu’nu kurdu. Kendi tiyatrosunun yanı sıra Etibank Sanat Tiyatrosu adına da oyunlar sahneledi. Kariyeri boyunca yetişkinlere yönelik oyunların yanı sıra çocuk oyunlarının yapımcılığını ve yönetmenliğini de üstlendi.

Ali Hürol’un çalışmaları yalnızca tiyatroyla sınırlı kalmadı. Televizyon yapımlarında oyuncu olarak yer alan sanatçı, TRT’nin çeşitli yapımlarında seslendirme sanatçısı ve rejisör olarak da görev yaptı.

ALİ HÜROL KAÇ YAŞINDA?

17 Temmuz 1950 doğumlu olan Ali Hürol, 2026 yılında 76 yaşındaydı.

ALİ HÜROL NERELİ?

Ali Hürol, 17 Temmuz 1950 tarihinde Ankara’da doğdu. Biyografi kaynaklarında doğum yeri Ankara olarak belirtiliyor.

ALİ HÜROL FİLMLERİ VE TV DİZİLERİ

Ali Hürol, tiyatro çalışmalarının yanında televizyon dizileri ve sinema yapımlarında da rol aldı. SinemaTürk kayıtlarında oyuncunun televizyon çalışmalarının yanı sıra sinema filminde de yer aldığı görülüyor.

Ali Hürol’un rol aldığı yapımlar arasında Aşkına Eşkıya, Serseri, Sıla, Sağır Oda, Unutma Beni, Kayıp Prenses, Tek Türkiye, Gece Gündüz, Beşinci Boyut, Sırlar Dünyası / Sır Kapısı, Yuvadan Bir Kuş Uçtu, Anneler ile Kızları, Keşanlı Ali Destanı, Sen De Gitme, 6 Mantı, Sungurlar ve Yeşil Deniz bulunuyor.

Sanatçının sinema çalışmaları arasında ise Gökten Üç Elma Düştü yer alıyor. Hürol, 2008 yapımı filmde Cemal karakterini canlandırdı.

Ali Hürol’un seslendirme çalışmalarında da yer aldığı yapımlar arasında Parmak Damgası, Elli Adası, Küçük Ağa ve Dallas bulunuyor.

Tiyatro alanındaki yönetmenlik çalışmalarında ise Çocuğum, Gidiş Dönüş (Retro), Haydi Karına Koş, Salaklar Sofrası, Ramiz ile Jülide, Karımla Evleniyorum, Komşu Köyün Delisi, İçlerinden Hangisi, Bu Dizi Başka Dizi ve Teyzesi gibi oyunlar yer alıyor.