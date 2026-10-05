Ali Fuat Diriker neden öldü, kaç yaşındaydı, Ali Fuat Diriker kimdir?

Galatasaray camiası, kulübün en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker'i kaybetmenin yasını yaşıyor. Cumhuriyet tarihine tanıklık eden ve on yıllar boyunca sarı-kırmızılı kulübün çatısı altında yer alan Diriker'in vefatı, futbolseverler ve Galatasaray taraftarları arasında büyük ilgi gördü. "Ali Fuat Diriker kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?" soruları arama motorlarında en çok aratılanlar arasına girerken, asırlık çınarın hayatına dair detaylar haberimizde.

GALATASARAY'IN ASIRLIK ÇINARI HAYATINI KAYBETTİ

Galatasaray Spor Kulübü'nün en kıdemli üyesi ve 1947 sicil numaralı Divan Kurulu Üyesi Ali Fuat Diriker, hayata gözlerini yumdu. Cumhuriyet tarihine tanıklık eden ve ömrünün büyük bölümünü sarı-kırmızılı camiaya adayan Diriker'in vefatı, Galatasaray ailesinde derin bir üzüntüye yol açtı. 1918 doğumlu Diriker, uzun ve verimli bir yaşamın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Diriker'in ölüm haberi, Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Sarı-kırmızılı kulüp, en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirterek merhuma rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm Galatasaray camiasına başsağlığı diledi.

ALİ FUAT DİRİKER NEDEN ÖLDÜ?

Diriker'in vefatının ardından en çok merak edilen konulardan biri ölüm nedeni oldu. Ölüm nedenine ilişkin aile ya da kulüp tarafından ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, asırlık ömre ulaşan Diriker'in ileri yaşına bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, NEREDE?

Ali Fuat Diriker için son görev 8 Ekim Perşembe günü yerine getirilecek. Diriker'in cenaze namazı, Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak. Namazın ardından naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ALİ FUAT DİRİKER KİMDİR?

Ali Fuat Diriker, 1918 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Babası, Kurtuluş Savaşı'nın önemli komutanlarından Ahmet Nuri Diriker'di. Babasının görevi nedeniyle çocukluk yıllarında farklı şehirlerde yaşayan Diriker, 1928 yılında Galatasaray Lisesi'ne kaydoldu. Okul yıllarında Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gündüz Kılıç ve Eşfak Aykaç ile aynı sınıfı paylaştı.

91 YILLIK GALATASARAY ÜYELİĞİ

Galatasaray'la bağı lise sıralarında başlayan Diriker, 1935 yılında kulübe üye oldu. Böylece yaklaşık 91 yıl boyunca kesintisiz şekilde Galatasaray Kulübü'nün çatısı altında yer aldı. 1939 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Diriker, yükseköğrenimini Yüksek Mühendis Mektebi'nde tamamlayarak inşaat mühendisi oldu.

CAMİANIN BİRÇOK KURUMUNDA GÖREV ALDI

Galatasaray camiasının köklü isimlerinden biri olan Diriker, uzun yıllar boyunca pek çok kurumda aktif görevler üstlendi. Galatasaraylılar Birliği, Galatasaraylılar Derneği, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) ve Galatasaray Eğitim Vakfı mütevelli heyetinde üyelik yaptı. Yurt dışındaki Galatasaraylılarla da bağını koparmayan Diriker, Galatasaray Alumni Association USA'nın temsilci üyesi olarak başkanlık görevinde bulundu.

GALATASARAY İŞBİRLİĞİ KURULU'NA BAŞKANLIK ETTİ

Kulübün en kıdemli üyesi unvanını taşıyan Ali Fuat Diriker, bu sıfatla Galatasaray İşbirliği Kurulu'na da başkanlık etti. Camiaya yaptığı katkılar ve kulübe olan sarsılmaz bağlılığıyla nesiller boyu örnek gösterilen Diriker, Galatasaray tarihinde özel bir yere sahip oldu.