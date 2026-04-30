Türkiye’de güvenlik bürokrasisinin en kritik makamlarından biri olan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yapılan yeni atama, kamuoyunun dikkatini Ali Fidan üzerine çevirdi. Resmî Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda göreve getirilen Fidan, uzun yıllara yayılan idari tecrübesi, merkezi yönetimde üstlendiği kritik roller ve farklı kademelerde edindiği saha deneyimiyle öne çıkan bir isimdir. Peki, Ali Fidan kimdir? Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

YENİ EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALİ FİDAN KİMDİR?

1970 yılında Bolu’nun Gerede ilçesinde dünyaya gelen Ali Fidan, Türkiye’nin mülki idare sisteminde yetişmiş, kaymakamlıktan valiliğe, oradan da bakanlık düzeyinde üst düzey yöneticiliğe uzanan kariyeriyle dikkat çekmektedir. Kamu yönetimi alanındaki akademik altyapısını sahadaki tecrübeyle birleştiren Fidan, özellikle İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve Millî Savunma Bakanlığı’ndaki görevleriyle devlet yönetiminde önemli sorumluluklar üstlenmiştir.

Eğitim hayatına memleketi Gerede’de başlayan Fidan, lise öğrenimini 1988 yılında Bolu İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1992 yılında mezun olarak kamu yönetimi alanında sağlam bir akademik temel edindi. Kısa süreli akademik kariyerinin ardından mülki idare amirliği mesleğine geçiş yaparak Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev aldı.

Kaymakam adaylığı sürecinde İngiltere’nin Bournemouth kentinde aldığı dil eğitimi ve mesleki incelemeler, onun uluslararası perspektif kazanmasına katkı sağladı. Bu deneyim, ilerleyen yıllarda üst düzey bürokratik görevlerde daha geniş bir vizyonla hareket etmesine zemin hazırladı.

ALİ FİDAN KAÇ YAŞINDA?

1970 doğumlu olan Ali Fidan, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

ALİ FİDAN NERELİ?

Ali Fidan, Bolu’nun Gerede ilçesinde doğmuştur. Karadeniz ile İç Anadolu arasında bir geçiş noktasında yer alan Gerede, Türkiye’de bürokrasiye birçok önemli isim kazandırmış bir ilçedir.

ALİ FİDAN'IN EŞİ KİM?

Ali Fidan, akademik kariyeriyle tanınan Prof. Dr. Fatma Fidan ile evlidir.

ALİ FİDAN'IN KARİYERİ

Ali Fidan’ın meslek hayatı, 1994 yılında Bolu Valiliği’nde kaymakam adayı olarak başladı. Bu süreçte Çankırı’nın Kurşunlu ve Uşak’ın Ulubey ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulunarak sahada önemli deneyimler kazandı.

Daha sonra:

Felahiye Kaymakamlığı

Yazıhan Kaymakamlığı

Malatya Vali Yardımcılığı

gibi görevlerde bulunarak mülki idare alanında yükselmeye devam etti.

Merkez teşkilatındaki kariyeri ise özellikle dikkat çekicidir. İçişleri Bakanlığı bünyesinde İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nde:

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür (2013-2015)

gibi kritik görevler üstlenmiştir. Bu görevler, Türkiye’nin yerel yönetim yapısının koordinasyonu ve kriz yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır.