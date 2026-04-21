Adana’nın Yüreğir ilçesinde yaşanan son gelişme, kamuoyunun dikkatini yeniden yerel yönetimlere çevirdi. Ali Demirçalı hakkında alınan görevden uzaklaştırma kararı sonrası, hem siyasi geçmişi hem de kişisel yaşamı merak konusu oldu. Peki, Ali Demirçalı kimdir, hangi partiden? Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı neden görevden uzaklaştırıldı? Detaylar...

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANI ALİ DEMİRÇALI KİMDİR?

Ali Demirçalı, 1 Nisan 1965 tarihinde Elazığ’ın Sivrice ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına lise düzeyinde devam ettikten sonra, Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne kayıt yaptırdı. Ancak üniversite eğitimini tamamlamadan iş hayatına atılmayı tercih etti.

İş dünyasında özellikle inşaat ve yapı sektöründe faaliyet gösteren Demirçalı, çeşitli şirketlerin kurucu ortakları arasında yer aldı. Uzun yıllar ticaretle uğraşarak önemli bir iş deneyimi kazandı. Bu birikimini daha sonra siyasete taşıyarak aktif politikaya giriş yaptı.

ALİ DEMİRÇALI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1965 doğumlu olan Ali Demirçalı, 2026 yılı itibarıyla 61 yaşındadır. Elazığ’ın Sivrice ilçesi doğumlu olan Demirçalı, ilerleyen yıllarda iş ve siyaset hayatını Adana’da sürdürmüştür.

ALİ DEMİRÇALI HANGİ PARTİDEN?

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında başlayan Demirçalı, 2011 genel seçimlerinde CHP’den Adana milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi.

ALİ DEMİRÇALI NEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle geçici tedbir kapsamında görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır.

Açıklamada, söz konusu cezanın “rüşvet verme” suçuna ilişkin olduğu belirtilmiştir. Kararın ardından süreç kamuoyu tarafından yakından takip edilmekte olup, gelişmeler resmi açıklamalar doğrultusunda izlenmektedir.

ALİ DEMİRÇALI EVLİ Mİ?

Evli ve iki çocuk babası olan Demirçalı, kariyerini hem özel sektör hem de kamu yönetimi alanında sürdürmüştür.