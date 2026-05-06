Ali Babacan cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Yol Partisi’nin Meclis Grup Toplantısı’nın çıkışında gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı. Peki, Ali Babacan cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Detaylar haberimizde.

Türkiye’de muhalefet partilerinin olası cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine ilişkin tartışmalar sürerken, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Yeniden Yol Partisi’nin Meclis Grup Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan iki lider, hem adaylık tartışmalarına hem de seçim takvimine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Peki, Ali Babacan cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Detaylar...

ALİ BABACAN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Toplantı sonrası yapılan açıklamalarda, özellikle cumhurbaşkanı adayı konusuna ilişkin değerlendirmeler öne çıktı. Gazetecilerin soruları, olası adaylık süreci ve kamuoyunda konuşulan isimler üzerinden şekillendi.

Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak dile getirilen “86 milyonun oh be diyeceği bir adayımız var” sözleri üzerine, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın isimlerinin geçtiği ifade edildi. Bu kapsamda yöneltilen “adayın kim olacağı” sorusu, toplantı çıkışında en dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

SEÇİM İLAN EDİLSİN, ADAYIMIZI AÇIKLARIZ

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, cumhurbaşkanı adayına ilişkin sorulara yanıt verirken seçim sürecine dikkat çekti. Arıkan, aday açıklamasının seçim takvimiyle bağlantılı olduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı:

“AK Parti erken seçim ilan etsin, tarihi açıklasın, biz de hep beraber yarın adayımızı açıklarız.”

BABACAN AÇIK KAPI BIRAKTI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin değerlendirmesinde genel başkanların konumuna vurgu yaptı. Babacan, siyasi liderlerin doğal adaylık durumuna işaret ederek şu ifadeyi kullandı:

“Partilerin genel başkanları zaten doğal cumhurbaşkanı adayı. Ben bunu yıllardır söylüyorum.”

Bu açıklama, Babacan’ın adaylık konusuna ilişkin kapıyı açık bırakan bir değerlendirme olarak kayda geçti.

Dilara Yıldız
Haberler.com
