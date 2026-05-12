ALEYNA TİLKİ'NİN SON HALİ: Aleyna Tilki kilo mu aldı, kaç kilo aldı? Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sosyal medyada paylaşılan son görüntüleriyle yeniden gündeme gelen Aleyna Tilki, hem görünümündeki değişim hem de kariyerindeki son gelişmelerle dikkatleri üzerine çekti. “Kilo mu aldı, kaç kilo değişti?” soruları kullanıcılar arasında konuşulurken, genç sanatçı hakkında “kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları da yeniden merak konusu oldu. Pop müziğin dikkat çeken isimlerinden Aleyna Tilki ile ilgili detaylar gündemdeki yerini koruyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki, Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncudur. 2016 yılında “Cevapsız Çınlama” şarkısıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmış ve kısa sürede Türkiye’de geniş bir kitle tarafından tanınmıştır. Pop müzik alanında üretimleriyle ve uluslararası projeleriyle adından söz ettirmektedir.

ALEYNA TİLKİ KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000 doğumludur ve 26 yaşındadır.

ALEYNA TİLKİ NERELİ?

Aleyna Tilki, Konya doğumludur. Ailesi Trabzon ve Rusya göçmeni kökenlere sahiptir.

ALEYNA TİLKİ’NİN KARİYERİ

Aleyna Tilki, 2016 yılında Emrah Karaduman ile seslendirdiği “Cevapsız Çınlama” ile büyük çıkış yapmıştır. Ardından “Sen Olsan Bari” gibi solo çalışmalarıyla listelerde zirveye çıkmıştır. Warner Music Group ile anlaşma imzalayarak uluslararası projelere yönelmiş, İngilizce şarkılar yayınlamıştır. “İşte Bu Benim Masalım” dizisinde oyunculuk yapmış, “Retrograde” gibi yabancı projelerde de yer almıştır. Kariyeri boyunca hem müzik listelerinde hem de dijital platformlarda yüksek izlenme ve dinlenme rakamlarına ulaşarak Türkiye’nin en çok konuşulan pop sanatçılarından biri olmuştur.