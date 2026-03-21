Aleyna Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu'nun kaç tane eski sevgilisi var, eski sevgilileri kimdir?

Aleyna Kalaycıoğlu’nun özel hayatı, son gelişmelerin ardından yeniden merak konusu oldu. Özellikle geçmiş ilişkileri gündeme gelirken, “Aleyna Kalaycıoğlu’nun eski sevgilisi kim?” ve “Kaç kişiyle ilişki yaşadı?” soruları araştırılmaya başlandı. Ünlü ismin aşk hayatına dair bilinmeyenler ve dikkat çeken detaylar haberin devamında…

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu, ABD’de uçak mühendisliği eğitimi almış, spor geçmişi bulunan ve sonrasında televizyon yarışmalarıyla tanınarak müzik ve sosyal medya alanında kariyerine devam eden bir isimdir. Survivor yarışmalarıyla geniş kitleler tarafından tanınmış, ardından müzik ve içerik üreticiliği alanında aktif olmuştur.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1998 doğumlu olan Aleyna Kalaycıoğlu, 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU NERELİ?

Aleyna Kalaycıoğlu Bursa doğumludur, çocukluğunu ise Yalova’da geçirmiştir.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN KARİYERİ

Aleyna Kalaycıoğlu’nun kariyeri oldukça çok yönlüdür. Spor geçmişinde voleybol ve beach volleyball bulunan Kalaycıoğlu, Survivor 2021 ve All Star yarışmalarıyla tanınmıştır. Yarışmaların ardından müzik kariyerine adım atmış, aynı zamanda sosyal medyada içerik üreticisi (influencer) olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

ALEYNA KALAYCIOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Olay sırasında araçta bulunan rapçi Canbay’ın ifadesine başvuran polis ekipleri, soruşturmanın derinleşmesi üzerine Aleyna Kalaycıoğlu’nu gözaltına aldı. Genç bir futbolcunun hayatını kaybettiği olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen Kalaycıoğlu hakkında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.