Aleyna Kalaycıoğlu tutuklanma görüntüleri: Aleyna Kalaycıoğlu tutuklandı mı, neden tutuklandı? Aleyna Kalaycıoğlu ne kadar ceza aldı, ağladı mı?

Ünlü şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı, 19 Mart'ta Ümraniye'de meydana gelen Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında yeniden gündeme oturdu. Tutuklama kararı sonrası merak edilen sorular ise hızla yayıldı. Aleyna Kalaycıoğlu tutuklandı mı, neden tutuklandı, mahkemede ağladı mı ve ceza alacak mı? Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve iddialar, olayın detaylarını öğrenmek isteyenler olayın detayını araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU TUTUKLANDI MI?

Evet, Aleyna Kalaycıoğlu, 19 Mart'ta İstanbul Ümraniye'de yaşanan Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturması kapsamında tutuklandı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Silivri Marmara Kadın Tutuk Cezaevine gönderildi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?

Aleyna Kalaycıoğlu, olayın yaşandığı stüdyo önünde meydana gelen saldırı ve cinayetle bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Yetkililer, soruşturma kapsamında olaya ilişkin sorumlulukları ve bağlantıları değerlendirdikten sonra sulh ceza hakimliği tutuklanmasına karar verdi.

BAŞKA KİMLER TUTUKLANDI?

Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Tutuklanan kişiler arasında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, türkücü İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve diğer 4 kişi yer alıyor. Gözaltına alınan diğer şüphelilerden 3 kişi ise adli kontrol veya serbest bırakıldı.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYET OLAYI NEDİR?

Olay, 19 Mart'ta İstanbul Ümraniye'de gerçekleşti. Rapçi Vahap Canbay ve arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu ile konuşmak için stüdyo önüne gittiklerinde, olay yerine gelen bazı şüpheliler tarafından saldırıya uğradılar. Saldırıda Kubilay Kaan Kundakçı ağır yaralandı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI'YI KİM ÖLDÜRDÜ?

Olayda ateş açan şüphelilerden Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun grubun bulunduğu araca silahla ateş ettiği ve bu saldırı sonucu Kubilay Kaan Kundakçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI KİMDİR?

Kubilay Kaan Kundakçı, 21 yaşında genç bir futbolcuydu. Olay günü arkadaşı Vahap Canbay ile birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyoya gitmiş ve saldırı sırasında hayatını kaybetmiştir.