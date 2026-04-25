İstanbul Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kamuoyuna yansıdı. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu olayı nedir? Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında? Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi, sevgilisi kim? Detaylar...

ALEYNA KALAYCIOĞLU OLAYI NEDİR?

Soruşturma dosyasına göre olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Gazeteci Ceylan Sever tarafından paylaşılan bilgilere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Aynı iddianamede Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu için “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamasıyla ayrı ayrı müebbet hapis cezası istendi.

Dosyada ayrıca, şarkıcı İzzet Yıldızhan hakkında “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu için ise “kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendiği bilgisi yer aldı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu, Türkiye’de geniş kitleler tarafından 2021 yılında katıldığı Survivor 2021 ile tanındı. Gönüllüler takımında yer alan Kalaycıoğlu, yarışma süresince gösterdiği performansla dikkat çekti.

Yarışmanın ardından müzik kariyerine yönelen Kalaycıoğlu, “Beceremedin” adlı ilk single çalışmasını yayımladı. Spor geçmişi de bulunan Kalaycıoğlu’nun yaklaşık 10 yıl voleybol oynadığı ve okul takımında beach voleybol branşında yer aldığı biliniyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN ANNESİ KİM?

Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu’dur. Hazırlanan iddianamede Zuhal Kalaycıoğlu hakkında da “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamasıyla müebbet hapis cezası talep edildiği bilgisi yer almaktadır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU SEVGİLİSİ KİM?

Aleyna Kalaycıoğlu’nun sevgilisinin Alaattin Kadayıfçıoğlu'dur.

ALEYNA KALAYCIOĞLU NERELİ?

Aleyna Kalaycıoğlu Bursa doğumludur. Çocukluk yıllarını Yalova’da geçiren Kalaycıoğlu, 10 yaşından sonra annesi ve kardeşiyle birlikte İstanbul’a taşınmıştır.