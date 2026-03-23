Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan para mı aldı? Zuhal Kalaycıoğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan kaç para aldı, ne zaman aldı?

Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı son günlerde büyük bir soruşturmayla anılıyor. Zuhal Kalaycıoğlu'nun Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi ne? Ortaya çıkan iddialar gündemi sarstı ve kafalarda "Gerçekten para alındı mı? Ne kadar ve ne zaman?" soruları oluştu. Gözler şimdi soruşturmanın detaylarına ve resmi açıklamalara çevrildi; olayın perde arkası merak konusu olmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZUHAL KALAYCIOĞLU ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU'NDAN PARA MI ALDI?

İddialara göre, Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan para aldı. Olay soruşturma kapsamında emniyetteki sorgularda ortaya çıkan detaylar arasında yer aldı.

ZUHAL KALAYCIOĞLU ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU'NDAN KAÇ PARA ALDI?

Soruşturma bilgilerine göre, alınan para miktarı yaklaşık bir milyon lira olarak bildirildi. Bu para alışverişi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun gözaltına alınmasına dair süreçte önemli bir detay olarak kayıtlara geçti.

ALEYNA KALAYCIOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul Ümraniye'de yaşanan silahlı saldırı soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Cinayeti azmettirme iddiaları üzerinde duruluyor ve annesiyle birlikte olayla ilişkisi araştırılıyor.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI'YI KİM ÖLDÜRDÜ?

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi, iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olarak tespit edildi. Kubilay Kaan Kundakçı, araç içerisinde saldırıya uğrayarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU OLAYI NEDİR?

Olay, 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın İstanbul Ümraniye'de araç içerisinde silahlı saldırıya uğramasıyla gerçekleşti. İddiaya göre, rapçi Vahap Canbay ve Kundakçı barışmak için olay yerine geldi; bu sırada Alaattin Kadayıfçıoğlu ve yanındaki kişiler araçtan açtıkları ateş sonucunda Kundakçı'nın ölümüne yol açtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.