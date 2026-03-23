Aleyna Kalaycıoğlu ifadesinde ne dedi? Gözaltına alınan Aleyna Kalaycıoğlu ne açıklama yaptı?

Aleyna Kalaycıoğlu'nun genç futbolcu cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından verdiği ifade, kamuoyunda merak konusu oldu. Şarkıcının polis ve savcılık makamlarında yaptığı açıklamalar, olayın detayları ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun sürece dair söyledikleri, sosyal medyada ve haber sitelerinde yoğun ilgi gördü. Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU OLAYI NEDİR?

Amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, İstanbul Ümraniye'de park halindeki aracında silahlı saldırıya uğrayarak hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında, silah kullanan şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu, babası Bilal Kadayıfçıoğlu, şarkıcı İzzet Yıldızhan ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu dahil toplam 10 kişi gözaltına alındı. Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu için cinayeti azmettirme iddiaları bulunuyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan soruşturmaya göre, Canbay ile Kundakçı'nın bulunduğu aracın yanına giden siyah araç içinde Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfcıoğlu vardı. Kadayıfcıoğlu'nun asıl hedefinde Vahap Canbay vardı ancak araca doğru peş peşe ateş edince genç futbolcu Kundakçı hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin Gayrettepe'deki işlemleri devam ederken, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu için cinayeti azmettirme iddiaları yer aldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU İFADESİNDE NE DEDİ?

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre; Aleyna Kalaycıoğlu sorgu sırasında sık sık ara istedi. Gözyaşlarını tutamayan Kalaycıoğlu'nun "Kimseyi azmettirmedim, Kaan'ın ölümünden dolayı üzgünüm" dediği öğrenildi.

İZZET YILDIZHAN DA GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar sonucunda silah ile ateş eden Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu ve şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı ve toplam gözaltı sayısı 10 oldu.