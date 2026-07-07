Transfer gündeminin öne çıkan isimlerinden Alexander Nübel, kariyeri, yaşı ve bugüne kadar forma giydiği kulüplerle futbolseverlerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Alman kaleci, Bundesliga'da Schalke 04 ile yükselişe geçtikten sonra Bayern Münih'e transfer oldu ve kariyerinde Monaco ile VfB Stuttgart formalarını da giydi. Peki, Alexander Nübel kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş'ın yeni kalecisi Alexander Nübel hangi takımlarda oynadı? İşte Alexander Nübel'in futbol kariyerine ilişkin öne çıkan bilgiler.

ALEXANDER NÜBEL KİMDİR?

Alexander Nübel, 30 Eylül 1996 tarihinde Almanya'nın Paderborn kentinde dünyaya gelen Alman profesyonel kalecidir. 2026 yılı itibarıyla 29 yaşında olan deneyimli file bekçisi, Bayern Münih'in futbolcusu olarak kariyerini sürdürmektedir.

Almanya altyapı millî takımlarında forma giyen Nübel, profesyonel kariyerinde gösterdiği performansla ülkesinin dikkat çeken kalecileri arasında yer aldı. Kulüp kariyeri boyunca Schalke 04, Bayern Münih, Monaco ve VfB Stuttgart formalarını giyen Alman kaleci, özellikle Bundesliga ve Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle öne çıktı.

Profesyonel kariyerindeki ilk önemli çıkışını Schalke 04 formasıyla yapan Nübel, zaman içerisinde takımın birinci kalecisi olmayı başardı ve kaptanlık görevine kadar yükseldi.

ALEXANDER NÜBEL KAÇ YAŞINDA?

Alexander Nübel, 30 Eylül 1996 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

ALEXANDER NÜBEL NERELİ?

Alexander Nübel, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Paderborn kentinde doğmuştur.

Futbol eğitimini Almanya'da tamamlayan Nübel, ülkesindeki altyapı sisteminde yetişerek profesyonel futbol kariyerine adım attı. Alman futbolunun yetiştirdiği kaleciler arasında gösterilen Nübel, hem kulüp hem de millî takım seviyesinde görev aldı.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ KALECİSİ ALEXANDER NÜBEL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Alexander Nübel'in profesyonel kariyerinde forma giydiği kulüpler kronolojik olarak şu şekilde sıralanıyor:

Schalke 04

Bayern Münih

Monaco (kiralık)

VfB Stuttgart (kiralık)

Schalke 04 dönemi

Alexander Nübel, Bundesliga'daki ilk maçına 14 Mayıs 2016 tarihinde Schalke 04 formasıyla TSG Hoffenheim karşısında çıktı. Mücadelede 90. dakikada Ralf Fährmann'ın yerine oyuna dahil olarak Bundesliga kariyerine ilk adımını attı.

2018-2019 sezonunda teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev yaptığı dönemde daha fazla forma şansı bulan Nübel, Ralf Fährmann'ın önüne geçerek Schalke'nin birinci kalecisi oldu.

Bu süreçte 2 Şubat 2019 tarihinde Borussia Mönchengladbach karşılaşmasında kırmızı kart gördü. Aldığı ceza nedeniyle iki Bundesliga maçını kaçırdı. Cezasının ardından yeniden takımın ilk tercih edilen kalecisi olarak görev yapmaya devam etti.

6 Ağustos 2019 tarihinde Schalke Teknik Direktörü David Wagner tarafından takım kaptanı olarak görevlendirildi. Aynı sezon sözleşmesinin son yılına giren Nübel'in kulüpte kalmayacağı daha sonra resmiyet kazandı.

Schalke, 22 Aralık 2019 tarihinde oyuncunun yeni sözleşme imzalamayacağını açıkladı. Ardından 4 Ocak 2020'de sezon sonunda Bayern Münih'e serbest transferle katılacağı duyuruldu. Bu gelişmenin ardından takım kaptanlığı Omar Mascarell'e verildi.

Bayern Münih kariyeri

Alexander Nübel, 30 Haziran 2020 tarihinde Bayern Münih'e transfer oldu.

Bayern formasıyla ilk resmi maçına 15 Ekim 2020 tarihinde DFB-Pokal ilk turunda çıktı. Alman ekibi, bu mücadelede beşinci lig temsilcisi Düren'i 3-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasını ise 1 Aralık 2020 tarihinde Atlético Madrid deplasmanında oynadı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Bundesliga'daki ilk Bayern Münih maçına ise 15 Mayıs 2021 tarihinde Freiburg deplasmanında çıktı. Mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Monaco kiralık dönemi

Daha fazla forma şansı bulabilmesi amacıyla Alexander Nübel, 27 Haziran 2021 tarihinde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'ya iki sezonluğuna kiralandı.

Yapılan anlaşmada Bayern Münih'in ilk sezon sonunda oyuncuyu geri çağırma hakkı da yer aldı.

VfB Stuttgart kiralık dönemi

Alexander Nübel, 25 Temmuz 2023 tarihinde Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart'a kiralık olarak transfer oldu.

Stuttgart'taki performansının ardından Bayern Münih ile 12 Nisan 2024 tarihinde sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. Aynı dönemde Stuttgart'taki kiralık sözleşmesi de iki yıl daha devam edecek şekilde uzatıldı.

ALMANYA MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Alexander Nübel, Almanya'nın yaş grubu millî takımlarında forma giydikten sonra 16 Mayıs 2024 tarihinde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için açıklanan 27 kişilik ön kadroya dahil edildi. Ancak 7 Haziran 2024 tarihinde açıklanan nihai kadroda yer almadı.

Almanya A Millî Takımı formasını ilk kez 11 Ekim tarihinde UEFA Uluslar Ligi'nde Bosna Hersek karşısında giydi. Alman kaleci, deplasmanda oynanan ve Almanya'nın 2-1 kazandığı mücadelede görev aldı.

21 Mayıs 2026 tarihinde ise 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan Almanya'nın 26 kişilik kadrosuna seçildi. Böylece millî takım kariyerinde önemli bir kilometre taşına daha ulaştı.