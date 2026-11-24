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Yeşilçam sinemasında yönetmen, senarist ve yapımcı olarak görev alan Alev Nurşat Akakar hayatını kaybetti. Özellikle Adile Naşit ve Şener Şen'in rol aldığı 1982 yapımı Adile Teyze filmiyle tanınan Akakar'ın vefat haberi sinema dünyasında üzüntü yarattı. Bodrum'da yaşamını sürdüren usta sinemacının ölüm nedeni ve kariyerine ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Alev Nurşat Akakar kimdir? Yönetmen Alev Nurşat Akakar neden öldü? Detaylar...

ALEV NURŞAT AKAKAR KİMDİR?

Alev Nurşat Akakar, Türk sinemasında yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu olarak görev yapmış Yeşilçam emekçilerindendir. 1 Ocak 1949 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Akakar, Kadıköy Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. Sinema sektörüne set işçisi olarak adım atan Akakar, meslek hayatının ilk dönemlerinde yönetmen Hulki Saner'in asistanlığını yaptı. Daha sonra Semih Evin ve Natuk Baytan gibi yönetmenlerle çalışarak sinema alanındaki deneyimini geliştirdi.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde yönetmenlik ve yapımcılığın yanı sıra senaryo çalışmalarına da ağırlık veren Akakar, dört filmde oyuncu olarak kamera karşısına geçti. 1971 yılından itibaren yapımcı ve yönetmen olarak çalışmalarını sürdürdü. Sinema sektöründeki faaliyetleri kapsamında Tarih, Fırat ve Kader isimleriyle film şirketleri kurdu.

ALEV NURŞAT AKAKAR HANGİ FİLMLERİ YÖNETTİ?

Alev Nurşat Akakar, Yeşilçam döneminde farklı yapımlarda yönetmen, senarist ve yapımcı olarak görev aldı. Kariyerinde öne çıkan filmler arasında Adile Teyze ve Bir Günah Gibi bulunuyor.

Akakar'ın sinema çalışmalarından bazıları şöyle:

- Adile Teyze (1982): Yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmde Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda ve Mahmut Hekimoğlu gibi isimler rol aldı.

- Bir Günah Gibi (1987): Yönetmenlik çalışmalarında öne çıkan yapımlardan biri oldu.

- Unutamadığım (1987): Akakar'ın yönetmenlik yaptığı filmler arasında yer aldı.

- Eski Sevdalar Gibi (1987): Yönetmenin 1980'li yıllardaki çalışmalarından biri olarak kayıtlara geçti.

- Kahraman Hamamcı (1987): Akakar'ın yönetmenlik kariyerindeki yapımlardan biri oldu.

- Hatıram Olsun (1989): Yönetmenin filmografisinde yer alan yapımlar arasında bulunuyor.

- Serseri Aşıklar (1989): Akakar'ın yönetmenlik çalışmalarından biri olarak biliniyor.

ALEV NURŞAT AKAKAR NEDEN ÖLDÜ?

Alev Nurşat Akakar, 22 Kasım 2026 tarihinde 77 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Bodrum'da yaşayan ve çeşitli sağlık sorunları bulunduğu aktarılan yönetmenin ölüm nedeni hakkında yerel basında açıklamalar yer aldı.

Bodrum'da yayın yapan Kent TV'nin 23 Kasım 2026 tarihli haberinde, Akakar'ın beynine pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Ancak ölüm nedenine ilişkin aileden veya yetkili bir sağlık kurumundan ayrıca yapılmış ayrıntılı bir açıklama haber kaynaklarında yer almıyor. Bu nedenle ölüm nedeni hakkındaki bilgi, yerel basına yansıyan haber çerçevesinde aktarılıyor.

ALEV NURŞAT AKAKAR'IN CENAZESİ NEREDE DEFNEDİLDİ?

Emekliliğinin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Alev Nurşat Akakar, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü son yolculuğuna uğurlandı. Akakar için ikindi namazının ardından Gündoğan Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Usta yönetmen, törenin ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.