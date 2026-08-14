ALES/2 SONUÇ EKRANI (osym.gov.tr) 2026 ALES/2 nakil sonuçları nereden bakılır?

2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2026-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı. 2026 ALES nakil sonuçları nereden bakılır? Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebiliyor.

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet. 2026-ALES/2 sınav sonuçları açıklandı. Ösym, 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Sonuçlar 14 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00’dan itibaren adayların erişimine açıldı.

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebiliyor. Böylece 2026-ALES/2 için sonuç bekleyen adayların sorgulama süreci de başlamış oldu.

2026 ALES SONUÇ EKRANI (ÖSYM.GOV.TR)

2026-ALES/2 sonuç ekranı, ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabiliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçlara erişim 14 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00’dan itibaren başladı.

2026 ALES SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ALES SONUÇ SORGULAMA İŞLEMİ

Adayların sonuçlarını görüntüleyebilmesi için ÖSYM’nin sonuç sistemine giriş yapması ve gerekli kimlik doğrulama bilgilerini kullanması gerekiyor. Sonuç ekranında sınava ilişkin değerlendirme bilgileri adayların erişimine sunuluyor.

NAKİL SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

2026-ALES/2 sonuçları için kullanılacak resmi sorgulama adresi ÖSYM’nin sonuç sistemidir. Adayların sınav sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişmesi gerekiyor.

ÖSYM’nin resmi duyurusunda 2026-ALES/2 sonuçlarının erişime açıldığı belirtilirken, sınav sonuçlarının sorgulanacağı adres de açıklandı. Bu nedenle adayların sonuç bilgileri için ÖSYM’nin resmi sonuç ekranını kullanması gerekiyor.