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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ALES/3 sonuçları saat kaçta açıklanacak ve sonuçlar nereden öğrenilecek? 2026-ALES/3 sonuç tarihi, sonuç sorgulama ekranı, soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile ALES puanının geçerlilik süresine ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-ALES/3 sonuçları, Ösym'nin sınav takvimine göre 17 Aralık 2026 Perşembe günü açıklanacak. Sınava giren adaylar, sonuçlarını sınavdan yaklaşık 18 gün sonra öğrenebilecek.

ALES/3 SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ösym, 2026-ALES/3 sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin henüz bir duyuru yapmadı. Ösym, sınav sonuçlarını genellikle önceden belirli bir saat ilan etmeden, sonuç günü içinde erişime açıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM Başkanlığı resmi sosyal medya hesapları üzerinden de adayları bilgilendiriyor.

ALES/3 SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, 2026-ALES/3 sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuç sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve aday şifresinin sisteme girilmesi gerekiyor. Sonuçlara ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de erişilebilecek. Aday şifresini unutan adaylar, ÖSYM başvuru merkezlerinden ya da e-Devlet üzerinden yeni şifre alabiliyor.

2026-ALES/3 SINAVI NASIL GEÇTİ?

2026-ALES/3, 29 Kasım 2026 Pazar günü 81 ilde 92 sınav merkezinde yapıldı. Sınav için 468 binada 7 bin 592 salon kullanıldı. Sınava toplam 187 bin 664 aday başvurdu.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru yöneltildi. Sayısal ve sözel testlerin her birinde 50'şer soru yer aldı. Adaylara sınavı tamamlamaları için 180 dakika süre verildi. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmadı.

ALES/3 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

ÖSYM, 2026-ALES/3 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını sınavın ardından yayımladı. Adaylar, kendi cevaplarını ve soru kitapçığını T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Soru kitapçığı ve cevap anahtarının görüntülenme süreci 9 Aralık 2026'da sona erecek.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2026-ALES/3 sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. ALES puanı, yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitime giriş, yurt dışında lisansüstü eğitim için aday seçimi ve teknik öğretmenlerin mühendislik tamamlama programlarına başvurularında kullanılıyor. Puan, üniversitelerde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımlarında da başvuru şartları arasında yer alıyor.

ALES PUAN TÜRLERİ NELER?

ALES'te adaylara sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere üç farklı puan türünde sonuç veriliyor. Sayısal puan türünde sayısal test, sözel puan türünde sözel test daha yüksek ağırlıkla hesaplanırken eşit ağırlık puan türünde iki testin ağırlığı eşit tutuluyor. Adaylar, başvuracakları programın istediği puan türünü dikkate alarak tercihlerini yapıyor.