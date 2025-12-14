Alaves Real Madrid maçı CANLI nereden izlenir, Alaves vs Real Madrid maçı hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan Alavés ile Real Madrid arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Bu önemli mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverler, maçın yayın bilgilerine odaklanmış durumda. Alavés – Real Madrid karşılaşması hangi kanalda ekrana gelecek, canlı yayın seçenekleri neler?

ALAVES – REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da oynanacak Alavés – Real Madrid karşılaşması futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Mücadele; S Sport Plus, Idman TV ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ALAVES – REAL MADRID MAÇI S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus, uydu yayınına ek olarak dijital platformlar üzerinden erişim sağlıyor. Türksat uydusu ve internet aracılığıyla izlenebilen yayın, abonelik kapsamında şifreli olarak sunuluyor.

ALAVES – REAL MADRID MAÇI IDMAN TV CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Idman TV, Azerspace 46° Doğu uydusu üzerinden yayın yapmaktadır. Kanal, uydu yayını ve çevrim içi platformlar aracılığıyla şifreli şekilde izlenebilmektedir.

ALAVES – REAL MADRID MAÇI S SPORT CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport kanalı; Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Yayın, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak sunulmaktadır.

ALAVES – REAL MADRID MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Alavés ile Real Madrid arasındaki La Liga mücadelesi, 14 Aralık Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

ALAVES – REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

ALAVES – REAL MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki İspanya La Liga karşılaşması, Vitoria-Gasteiz şehrinde bulunan Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanacak.