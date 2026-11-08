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Alanyaspor Trabzonspor maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

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Alanyaspor Trabzonspor maçı nerede, hangi statta oynanıyor?
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor, kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Zirve yarışında iddiasını sürdüren bordo-mavililer, Alanya deplasmanından üç puanla dönerek liderlik yarışında yerini korumayı hedefliyor. Mücadele öncesinde futbolseverler, Alanyaspor Trabzonspor maçının nerede ve hangi statta oynanacağını araştırıyor.

Alanyaspor Trabzonspor maçı, Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, bugün saat 18.30'da başlayacak. İşte Alanyaspor Trabzonspor maçının oynanacağı stat ve karşılaşmaya ilişkin bilgiler.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NEREDE?

Alanyaspor Trabzonspor maçı, Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Corendon Alanyaspor ev sahibi olacak.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ STATTA OYNANIYOR?

Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYA OBA STADYUMU NEREDE?

Alanya Oba Stadyumu, Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunuyor ve Corendon Alanyaspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Trabzonspor maçı, bugün, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Trabzonspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Süper Lig'de 10. hafta sonunda Trabzonspor 22 puanla 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 3, ikinci sıradaki Amedspor'un ise 1 puan gerisinde bulunuyor. Bir maçı eksik olan Corendon Alanyaspor ise 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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