Alanyaspor Galatasaray muhtemel 11'leri! ZTK Alanyaspor Galatasaray maçında Galatasaray'da kimler yok?

Türkiye Kupası maçında Alanyaspor ile Galatasaray zorlu bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Galatasaray'da teknik direktör Buruk'un, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi yoğun temposu nedeniyle muhtemel 11'de rotasyona gitmesi beklenirken; sarı kart cezalarıyla sınırda bulunan oyuncular ve bazı sakatlık şüphesi taşıyan isimler haberin ana gündemini oluşturuyor. Kupada avantaj sağlamak isteyen iki takımın ilk 11'leri ve Galatasaray'da kimlerin forma giyemeyeceği futbol kamuoyunun gündeminde.

ALANYASPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Alanyaspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Maçı ATV kanalından canlı olarak izlemek mümkün olacak.

ATV CANLI YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

Maçı izlemek isteyenler ATV'yi şu platformlardan takip edebilir:

• Digiturk: 25

• D Smart: 25

• Kablo TV: 24

• Tivibu: 24

• Turkcell TV+: 24

• Vodafone TV: 25

Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak da yayını izlemek mümkün.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor – Galatasaray maçı, 03 Mart Salı günü gerçekleşecek.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma, saat 20:30 itibarıyla başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası maçında iki ekip, Alanya Oba Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU VE EKSİKLERİ

Galatasaray'da bazı oyuncular, özel dinlendirme programları nedeniyle kadroda yer almayacak. Kamp kadrosunda olmayan isimler:

• Uğurcan Çakır

• Davinson Sánchez

• Abdülkerim Bardakcı

• Victor Osimhen

• Mario Lemina

Ayrıca hafif sakatlıkları olan ve risk alınmak istenmeyen oyuncular da kadroda bulunmuyor:

• Roland Sallai

• Yunus Akgün

• Mauro Icardi

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'i:

Günay

Eren

Kaan

Dağhan

Boey

İlkay

Furkan Koçak

Nhaga

Gökdeniz

Sane

Ahmed Kutucu