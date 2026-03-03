Alanyaspor Galatasaray muhtemel 11'ler ve maç kadroları!

ZTK'da zirve yarışını yakından ilgilendiren Alanyaspor Galatasaray karşılaşması öncesi gözler açıklanması beklenen muhtemel 11'lere çevrildi. Kritik mücadelede hangi isimlerin ilk 11'de yer alacağı, maç kadrolarında sürpriz olup olmayacağı ve iki takımın son durumu futbol gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. İşte Alanyaspor Galatasaray maçına dair kadro beklentileri ve son gelişmeler.

ALANYASPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken, Alanyaspor ile Galatasaray kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ALANYASPOR – GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak mücadele, A Haber üzerinden birçok platformda izlenebilecek. Karşılaşma; Digiturk 32, D-Smart 35, Kablo TV 56, Tivibu 57, Turkcell TV+ 53 ve Vodafone TV 44 numaralı kanallardan yayınlanacak. Ayrıca Türksat uydu yayını ve internet üzerinden de şifresiz şekilde takip edilebilecek.

ALANYASPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Kupada tur bileti için sahaya çıkacak olan Alanyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadele, 03 Mart Salı günü futbolseverlerle buluşacak.

ALANYASPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bu kritik karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

ALANYASPOR – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Alanyaspor'un ev sahipliğinde oynanacak dev mücadele, Antalya'da bulunan Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak. Kupada heyecan dolu 90 dakika futbolseverleri bekliyor.

ALANYASPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER?

Alanyaspor : Victor, Ümit Akdağ, Aliti, Lima, Ruan, Makouta, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, İbrahim Kaya, Güven Yalçın, Hagi

Galatasaray : Günay Güvenç, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Singo, Boey, Nhaga, İlkay Gündoğan, Can Armando, Asprilla, Lang, Ahmed Kutucu