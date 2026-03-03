Alanyaspor Galatasaray maçında Osimhen, Uğurcan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Lemina, Sallai, Yunus, Icardi yok mu, yedek mi, sakat mı, cezalı mı?

Süper Lig'de Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi transfer ve sakatlık haberleri gündemde. Galatasaray'da Osimhen, Uğurcan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Lemina, Sallai, Yunus ve Icardi'nin maç kadrosunda olup olmayacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Bu isimler yedek mi, sakat mı yoksa cezalı mı? İşte maç kadrosuna dair güncel bilgiler ve son gelişmeler.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ İSİMLER KAMPA ALINMADI

Sarı-kırmızılı kulüp, Alanyaspor maçı öncesi bazı yıldız oyuncularını özel dinlendirme programına aldı. Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina aktif dinlendirilirken, hafif ağrıları bulunan Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi ise riske edilmemek için maç kafilesine dahil edilmedi.

KAMP KADROSU HANGİ İSİMLERDEN OLUŞUYOR?

Galatasaray'ın Alanyaspor karşılaşması için belirlediği kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Leroy Sane, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo ve Sacha Boey.

ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Süper Lig'de yarın saat 20.30'da Alanya Oba Stadı'nda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, eksik oyuncuların yokluğunda takımın performansını merakla takip edecek.