İstanbul Ümraniye’de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürerken, kamuoyunun dikkatini çeken yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu’na ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabı, içerdiği ifadelerle gündeme taşındı. Peki, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun fake hesabı ne? İşte detaylar…

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU'NUN FAKE HESABI NE?

Soruşturma kapsamında, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun kamuya açık olmayan ve yalnızca sınırlı bir çevre tarafından bilindiği iddia edilen bir sosyal medya hesabı kullandığı öne sürüldü. Bu hesabın, şüphelinin yakın çevresi tarafından bilindiği belirtiliyor.

Hesabın profil bölümünde yer alan ifadeler özellikle dikkat çekti. Açıklama kısmında “Hepiniz bir avuç lanet olası pisliksiniz” gibi sert söylemlerin bulunduğu bildirildi. Ancak, hesabın doğrudan Alaattin Kadayıfçıoğlu’na ait olduğuna dair resmi bir doğrulama bulunmadığı vurgulanıyor.

SORUŞTURMADA PLANLI SALDIRI ŞÜPHESİ

Ümraniye’de yaşanan olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bulgular elde edildi. Yetkililer, şüphelilerin organize hareket ettiğine ve saldırının planlı olabileceğine dair değerlendirmelerin öne çıktığını belirtiyor.

Olayın planlı bir saldırı olup olmadığı konusu, soruşturmanın kilit noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Güvenlik güçleri, olayın ayrıntılarını kamera kayıtları ve şüphelilerin ifadeleri üzerinden titizlikle inceliyor.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU'NUN İFADESİ

Emniyette alınan ifadelere göre, Alaattin Kadayıfçıoğlu, silahla ateş ederek Kubilay Kaan Kundakçı’nın ölümüne neden olduğunu belirtti. İfadesinde, eşyalarını ve köpeklerini almak için Aleyna Kalaycıoğlu’nun stüdyosunun bulunduğu sokağa giriş yaptıklarında park halindeki araçta 3-4 kişinin olduğunu gördüğünü ve durumdan tedirgin olduğunu iddia etti.

Kadayıfçıoğlu, aracın yanına gidip camına yüzüğüyle tıkladığını, aracın sert şekilde kapıyı açması üzerine camı iterek kapattığını öne sürdü. İddialara göre boğuşma sırasında ruhsatlı tabancasının istem dışı patladığını savundu.

NE OLMUŞTU?

Olay, 19 Mart’ta Ümraniye Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak’ta meydana geldi. Park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kubilay Kaan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve toplam 8 zanlı yakalandı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı yapan şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun babası B.K. ve şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı.

Şüpheliler, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan zanlılardan B.K. serbest bırakılırken, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T., tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Diğer şüpheliler A.Ö. ve Zuhal Kalaycıoğlu, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Hakimlik, şüpheliler Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T.’nin tutuklanmasına karar verdi.