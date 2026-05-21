Al Nassr Şampiyon oldu mu, Al Hilal şampiyon oldu mu, Suudi Arabistan'da kim şampiyon oldu?

Suudi Arabistan Ligi’nde sezonun son düzlüğüne girilirken gözler yeniden Al Nassr ve Al Hilal cephesine çevrildi. İki ezeli rakip arasındaki puan farkı ve kalan maçlar şampiyonluk hesabını doğrudan etkilerken, taraftarlar “Suudi Arabistan’da kim şampiyon oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Lig sonunda hangi takımın ipi göğüsleyeceği büyük merak konusu.

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG’DE ŞAMPİYONLUK HEYECANI SON HAFTAYA TAŞINDI

Suudi Arabistan Pro Lig’de 2025-2026 sezonunun şampiyonu bu akşam oynanacak 34. ve son hafta karşılaşmalarıyla netlik kazanıyor. Son haftaya 2 puan farkla lider giren Al Nassr ile Al Hilal arasındaki kıyasıya yarış futbol dünyasının odağı haline geldi. Şampiyonluk düğümü, oynanacak son maçlarla birlikte çözülecek.

AL NASSR KAZANIRSA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDECEK

83 puanla lider durumda bulunan Al Nassr, sahasında Damac FC’yi ağırlayacak. Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği ekip, bu karşılaşmayı kazanması halinde diğer maçın sonucuna bakmaksızın Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyonluğunu ilan edecek.

AL HILAL DEPLASMANDA UMUDUNU SÜRDÜRÜYOR

Şampiyonluk yarışını son haftaya kadar taşıyan Al Hilal ise deplasmanda Al Fayha ile karşı karşıya gelecek. 81 puanla ikinci sırada yer alan Al Hilal, rakibinin puan kaybı yaşaması halinde ikili averaj avantajıyla şampiyonluk kupasını müzesine götürebilecek.

ŞAMPİYONLUK SENARYOLARI NETLEŞTİ

Al Nassr’ın kazanması durumunda şampiyonluk doğrudan ev sahibine gidecek. Beraberlik veya mağlubiyet halinde ise Al Hilal’in galibiyetiyle birlikte Suudi Arabistan Pro Lig şampiyonu değişecek. Kritik maçlar, futbolseverlere adeta final haftası heyecanı yaşatıyor.

AL NASSR 7 YIL SONRA ZİRVE PEŞİNDE

Al Nassr, 2018-2019 sezonundan bu yana süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor. Kulüp, bu sezon mutlu sona ulaşması halinde tarihindeki 10. lig şampiyonluğunu kazanarak Suudi futbolunda önemli bir eşiği daha geride bırakacak.

RONALDO İLK LİG ŞAMPİYONLUĞUNU HEDEFLİYOR

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla Suudi Arabistan’daki ilk lig şampiyonluğunu kazanmak için sahaya çıkıyor. 2022’de takıma katılan Portekizli yıldız, daha önce Arap Kulüpler Şampiyonlar Kupası zaferi yaşamıştı ancak lig şampiyonluğu henüz elde edememişti.

AL HILAL ÇİFTE KUPA PEŞİNDE

Al Hilal ise sezonu çifte kupayla kapatmayı hedefliyor. Kral Kupası’nı müzesine götüren ekip, lig şampiyonluğunu da kazanarak tarihi bir başarıya imza atmak istiyor.

YUSUF AKÇİÇEK İÇİN TARİHİ SEZON

Sezon başında Al Hilal’e transfer olan Yusuf Akçiçek, ilk yılında önemli başarılara imza atma fırsatı yakaladı. Genç futbolcu, hem Kral Kupası hem de olası lig şampiyonluğu ile Suudi Arabistan kariyerine güçlü bir başlangıç yapabilir.

JESUS VE RONALDO CEPHESİNDE KRİTİK FİNAL

Al Nassr cephesinde teknik direktör Jorge Jesus, ilk sezonunda şampiyonluk hedeflerken; Al Hilal tarafında ise sezonu çifte kupa ile kapatma planı dikkat çekiyor. Bu büyük final, Suudi Arabistan futbol tarihinin en kritik haftalarından biri olarak görülüyor.