Aksaray okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Aksaray'da okul yok mu (AKSARAY VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

9 Ocak Cuma Aksaray okullar tatil mi, Aksaray'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Hava durumu raporlarının ardından Aksaray Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

AKSARAY HAVA DURUMU

Aksaray'da Saat Saat ve 5 Günlük Hava Durumu: Sağanak Yağıştan Karla Karışık Yağmura Geçiş

Meteoroloji tahminlerine göre Aksaray'da perşembe günü sağanak yağışlı hava etkili olacak. 12.00–18.00 saatleri arasında sağanak yağış beklenirken, rüzgarın zaman zaman 54 km/sa hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde rüzgarın etkisini artırmasıyla birlikte yağışların yer yer kuvvetli olabileceği ifade ediliyor.

Perşembe akşamı ve gece saatlerinde sağanak yağış devam edecek. 18.00–24.00 saatleri arasında sıcaklık 7–9 derece aralığında seyrederken, nem oranının yüzde 79'a kadar çıkması bekleniyor. Cuma günü gece yarısından sonra yağış yağmur şeklinde sürecek.

Cuma sabah saatlerinden itibaren Aksaray'da yağışın karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor. 06.00–12.00 saatleri arasında karla karışık yağmur etkili olurken, öğle saatlerinde yağmur yeniden görülecek. Akşam saatlerinden sonra ise hava çok bulutlu olacak ve sıcaklık eksi değerlere inecek.

5 Günlük Tahmin: Aksaray'da Kar Yağışı Yeniden Bekleniyor

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminlerine göre Aksaray'da 9 Ocak Cuma günü karla karışık yağmur bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklıkların 0 ile 4 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

10 Ocak Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak ancak gece saatlerinde sıcaklık eksi 5 dereceye kadar düşecek. 11 Ocak Pazar günü yağmurlu hava etkili olurken, 12 Ocak Pazartesi günü karla karışık yağmur görülecek. 13 Ocak Salı günü ise Aksaray'da kar yağışı bekleniyor.

Yetkililer, Aksaray genelinde buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

AKSARAY OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.