Aksaray okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Aksaray'da okul yok mu (AKSARAY VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

26 Şubat Perşembe Aksaray okullar tatil mi, Aksaray'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Hava durumu raporlarının ardından Aksaray Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

AKSARAY HAVA DURUMU

Aksaray'da bu hafta kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkisini gösteriyor. İşte 26-27 Şubat tarihlerini kapsayan hava durumu bülteni:

Aksaray'da Kar Yağışı Kapıda: Sıcaklıklar Düşüyor

Aksaray genelinde kış şartları yeniden ağırlaşıyor. Perşembe gününden itibaren başlayacak yağışlı hava dalgasının şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde kar örtüsü oluşturması bekleniyor.

26 Şubat Perşembe: Kar Yağışı Başlıyor

Perşembe günü Aksaray'da gökyüzü kapalı olacak ve gün içerisinde kar yağışı etkisini gösterecek.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 3°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -3°C

• Detay: Kar yağışı ihtimali gündüz %40, gece ise %35 seviyelerinde. Kuzeyden saatte 12 mph (yaklaşık 19 km) hızla esecek rüzgar, hissedilen sıcaklığı daha da düşürecek.

27 Şubat Cuma: Dondurucu Soğuk ve Kar Geçişleri

Cuma günü yağışların yer yer kar sağanakları şeklinde devam etmesi ve sıcaklığın daha da gerilemesi öngörülüyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 2°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -2°C

• Detay: Hissedilen sıcaklıkların gün boyu sıfırın altında olması beklenirken, nem oranının yüksekliği soğuğun etkisini artıracak.

Ulaşım Uyarısı: Kar yağışı ve gece saatlerinde beklenen buzlanma nedeniyle, özellikle Aksaray-Ankara ve Aksaray-Konya yollarını kullanacak sürücülerin tedbirli olmaları büyük önem taşımaktadır.

AKSARAY OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.