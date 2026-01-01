Haberler

Aksaray okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Aksaray'da okul yok mu (AKSARAY VALİLİĞİ- KAR TATİLİ)?

Aksaray okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Aksaray'da okul yok mu (AKSARAY VALİLİĞİ- KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
2 Ocak Cuma günü Aksaray'da okullar tatil mi, sorusu gündemde. Aksaray'da beklenen kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı merak konusu. Resmi açıklama henüz yapılmadı.

2 Ocak Cuma günü Aksaray'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Aksaray'da yaşayan öğrenciler ve veliler, kar tatili haberlerini yakından takip ediyorlar. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kar tatili ile ilgili gelişmeleri takip etmek için okul yönetimlerinin ve yerel yönetimlerin açıklamalarını bekleniyor.

AKSARAY HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük hava durumu tahminine göre, önümüzdeki günlerde dondurucu soğuklar etkisini sürdürecek. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıklar -14 dereceye kadar düşecek.

02 Ocak Cuma günü hava oldukça soğuk olacak. En düşük sıcaklık -14, en yüksek sıcaklık ise -4 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 63-82 aralığında seyrederken, rüzgarın 7 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

03 Ocak Cumartesi günü soğuk hava etkisini koruyacak. Gece sıcaklığı -12 dereceye kadar düşerken, gündüz en yüksek sıcaklık 5 derece olacak. Rüzgarın hızı 10 km/sa seviyelerinde seyredecek.

04 Ocak Pazar günü sisli hava etkili olacak. Sıcaklıklar -3 ile 7 derece arasında değişecek. Nem oranı yüzde 41-77 aralığında ölçülürken, rüzgarın 5 km/sa hızla esmesi öngörülüyor.

05 Ocak Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık 8 derece olacak. Nem oranı yüzde 37-78 arasında değişecek.

06 Ocak Salı günü de parçalı bulutlu hava devam edecek. Sıcaklıkların -3 ile 9 derece arasında seyretmesi beklenirken, rüzgarın 8 km/sa hızla esmesi tahmin ediliyor.

Uzmanlar, özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olan aşırı soğuk ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

2 OCAK CUMA AKSARAY OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.

