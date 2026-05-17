Aksaray’da yaşanan kuyu temizliği faciası, iş güvenliği ve kapalı alanlarda çalışma risklerini bir kez daha gündeme taşıdı. Koçpınar köyünde meydana gelen olayda, 17 metrelik su kuyusuna temizlik amacıyla giren dört kişi zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay, AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesine rağmen büyük bir trajediyle sonuçlandı. Peki, Aksaray kuyu olayı nedir? Aksaray kuyu temizliğinde işçiler neden öldü, kaç işçi öldü? Detaylar...

AKSARAY KUYU OLAYI NEDİR?

Aksaray kuyu olayı, Aksaray’ın merkez ilçesine bağlı Koçpınar köyünde bir elma bahçesinde bulunan yaklaşık 17 metrelik su kuyusunun temizlenmesi sırasında yaşanan toplu zehirlenme vakasıdır. Edinilen bilgilere göre İsmail Yeşildal (42), Mehmet Yeşildal (28), Ahmet Yeşildal (30) ve akrabaları Murat Yeşildal (28) temizlik amacıyla kuyuya girdi.

Bir süre sonra dört kişiden de haber alınamaması üzerine durum yakınları tarafından yetkililere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, kuyuda oksijen seviyesinin düşmesi ve zehirli gaz birikimi ihtimali üzerinde duruldu.

Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucunda şahıslar kuyudan çıkarıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen olayın sonucu ağır oldu.

AKSARAY KUYU TEMİZLİĞİNDE İŞÇİLER NEDEN ÖLDÜ?

Olayın en kritik noktası, kuyuda biriken zehirli gazların ve oksijen yetersizliğinin etkisidir. İlk değerlendirmelere göre, uzun süre kapalı kalan su kuyusunda karbonmonoksit, metan veya benzeri gazların birikmiş olabileceği belirtildi.

AKSARAY KUYU TEMİZLİĞİNDE KAÇ İŞÇİ ÖLDÜ?

Aksaray kuyu temizliği sırasında toplam dört kişi kuyuya girdi. Bu kişilerden üçü yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenler:

Mehmet Yeşildal (28)

Ahmet Yeşildal (30)

Murat Yeşildal (28)

İsmail Yeşildal (42) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.