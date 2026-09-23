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Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek ne iş yapıyor? Elif Gülşah Gürlek SPK üyesi mi?

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Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek ne iş yapıyor? Elif Gülşah Gürlek SPK üyesi mi?
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Elif Gülşah Gürlek'in adı, son dönemde kamuoyunun merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Gürlek hakkında araştırma yapanlar, özellikle mesleki kariyerine ilişkin ayrıntıları ve kamuoyunda gündeme gelen görevini merak ediyor. Peki, Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek ne iş yapıyor? Elif Gülşah Gürlek SPK üyesi mi? Detaylar haberimizde.

Elif Gülşah Gürlek, hukuk alanındaki kariyerinin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'ndaki göreviyle de gündeme geliyor. Akın Gürlek'in eşi olan Gürlek'in SPK'daki görevi ve mesleği merak edilirken, 11 Kasım 2024 tarihli atama kararıyla SPK üyeliğine getirildiği biliniyor.

AKIN GÜRLEK'İN EŞİ ELİF GÜLŞAH GÜRLEK NE İŞ YAPIYOR?

Elif Gülşah Gürlek, hukuk alanında görev yapmış bir isimdir. Mesleki kariyerinde hakim olarak görev yapan Gürlek, daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu'nda görev almıştır. Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun yayımladığı kararlarda da Elif Gülşah Gürlek'in hakim olarak görev yaptığı görülmektedir.

ELİF GÜLŞAH GÜRLEK SPK ÜYESİ Mİ?

Evet. Elif Gülşah Gürlek, Sermaye Piyasası Kurulu üyesidir. 11 Kasım 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararında SPK üyeliğine Mutlu Akın ile birlikte Elif Gülşah Gürlek de atanmıştır. Aynı kararla Mahmut Sütcü ise SPK İkinci Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

SPK'nın güncel Kurul Karar Organı sayfasında da Elif Gülşah Gürlek, Mahmut Sütcü, Ahmet Aksu, Enver Usca, Yusuf Sünbül, Mutlu Akın ve Bülent Murat Haholu ile birlikte Kurul Üyesi olarak listelenmektedir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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