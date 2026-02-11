Akın Gürlek kimdir, Adalet Bakanı Akın Gürlek kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Nereli olduğu, kaç yaşında olduğu ve özel yaşamına dair bilgiler özellikle araştırılıyor. Akın Gürlek evli mi, çocuğu var mı gibi soruların yanıtı haberimizde.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK KİMDİR?

1982 yılında Nevşehir'de dünyaya gelen Akın Gürlek, hukuk alanındaki kariyerine Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2005 yılında mezun olarak adım attı. Genç yaşta başladığı hukuk yolculuğu, onu Türkiye'nin önemli hukuk isimlerinden biri haline getirdi.

HAKİMLİKTEN BAKANLIĞA: GÜRLEK'İN KARIYER YOLCULUĞU

Hâkim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Akın Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini sürdürürken, 1 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Gürlek'in hızlı yükselişi, hukuk camiasında dikkat çeken bir başarı hikayesi olarak öne çıkıyor.

ÖZEL HAYATI VE AİLE YAŞAMI

Akın Gürlek, özel hayatında evli ve 1 çocuk babasıdır. Ailesiyle geçirdiği zaman, yoğun çalışma temposuna rağmen onun için önemli bir denge unsuru olarak biliniyor.

ADLİ SİSTEMDEKİ ROLÜ VE ETKİLERİ

Bakan Yardımcılığı görevine gelmesiyle birlikte Adalet Bakanlığı'nda birçok kritik projeye liderlik eden Gürlek, Türkiye'nin adli süreçlerinde etkili bir rol üstleniyor. Hukuk reformları ve adaletin etkin işleyişi konusunda yaptığı çalışmalar, kamuoyunda yakından takip ediliyor.