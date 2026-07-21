Ake sakatlandı mı, Nathan Ake neden oyundan çıktı?

Maçın kritik anlarında oyundan çıkan Nathan Ake, taraftarları endişelendirdi. "Ake sakatlandı mı?" ve "Nathan Ake neden oyundan çıktı?" soruları kısa sürede en çok aratılan konular arasında yer alırken, Manchester City cephesinden gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. İşte Nathan Ake'nin oyundan çıkışına ilişkin son bilgiler.

NATHAN AKÉ İLK YARIDA GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Aké, sarı-lacivertli formayla çıktığı mücadelede ilk 45 dakikadaki performansıyla dikkat çekti. Hollandalı savunmacı, yüksek pas isabeti, savunmadaki kritik müdahaleleri ve soğukkanlı oyunuyla taraftarlardan tam not aldı. İlk yarıda ortaya koyduğu performans, Fenerbahçe'nin uzun süredir çözüm aradığı sol stoper bölgesine önemli bir takviye yapıldığını gösterdi.

İLK YARIDA ETKİLİ PERFORMANS SERGİLEDİ

Karşılaşmanın ilk bölümünde yalnızca 3 kez top kaybı yapan deneyimli futbolcu, 4 kritik savunma katkısıyla rakip atakların önüne geçti. İkili mücadelelerdeki başarısı ve geriden oyun kurma becerisiyle öne çıkan Aké, savunmanın liderlerinden biri olacağının sinyallerini verdi. İlk 45 dakikalık performansı, teknik heyet ve taraftarlar tarafından beğeni topladı.

NATHAN AKÉ SAKATLANDI MI?

İlk yarının sona ermesiyle birlikte Nathan Aké'nin ikinci yarıya çıkmaması ise taraftarları endişelendirdi. Hollandalı stoperin yerine Levent Mercan'ın oyuna dahil edilmesi, "Nathan Aké sakatlandı mı?" sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. İlk yarıda etkili bir performans ortaya koyan oyuncunun neden oyundan çıktığı merak konusu oldu.

OYUNDAN ÇIKIŞ NEDENİ MERAK EDİLİYOR

Nathan Aké'nin devre arasında oyundan alınmasına ilişkin kulüp ya da teknik ekipten henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Oyuncunun olası bir sakatlık yaşayıp yaşamadığı veya değişikliğin teknik tercih olup olmadığına ilişkin detayların kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor. Fenerbahçe taraftarları ise deneyimli savunmacının sağlık durumuna ilişkin yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor.

Henüz konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı.