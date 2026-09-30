Akaryakıt zammı SON DAKİKA! Bu gece LPG, motorin ve benzine zam var mı? 1 Ekim LPG, motorin ve benzine ne kadar zam gelecek?

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Akaryakıt fiyatlarında 1 Ekim öncesi hareketlilik sürerken, sürücülerin gözü gece yarısı itibarıyla pompaya yansıyacak olası değişikliklere çevrildi. Peki, 1 Ekim LPG, motorin ve benzine zam var mı? Bu gece LPG, motorin ve benzine ne kadar zam gelecek? Detaylar...

AKARYAKIT ZAMMI SON DAKİKA!

Akaryakıt fiyatlarında 1 Ekim öncesi hareketlilik yaşanırken, gözler benzin, motorin ve LPG'nin litre fiyatlarına çevrildi. Benzinde eşel mobil uygulamasının sona ermesiyle birlikte ÖTV kaynaklı yaklaşık 12,48 TL'lik artış ihtimali gündemde bulunuyor. Motorinde yaklaşık 3,60 TL, LPG'de ise yaklaşık 1,48 TL'lik fiyat artışı hesaplanıyor. Ancak söz konusu rakamlar, mevcut düzenlemelerde değişiklik yapılmaması halinde oluşabilecek artışları ifade ediyor.

1 EKİM LPG, MOTORİN VE BENZİNE ZAM VAR MI?

1 Ekim itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında artış ihtimali gündemde. Benzinde fiyat artışlarını ÖTV üzerinden sınırlayan eşel mobil mekanizmasının mevcut haliyle sona ermesi, pompa fiyatlarına yansıyabilecek vergi kaynaklı artışın önünü açıyor.

Mevcut hesaplamalara göre benzinde litre başına yaklaşık 12,47-12,48 TL, motorinde yaklaşık 3,60 TL, LPG'de ise yaklaşık 1,48 TL artış oluşabileceği belirtiliyor. Bu rakamlar, yeni bir düzenleme yapılmaması ve hesaplanan vergi farklarının pompaya yansıması senaryosuna dayanıyor.

Benzinde söz konusu artışın temelinde eşel mobil uygulamasının sona ermesi bulunuyor. Motorinde ise daha önce belirlenen kademeli ÖTV artışının 1 Ekim itibarıyla uygulanması bekleniyor. LPG'de de mevcut düzenlemeler kapsamında yaklaşık 1,48 TL'lik artış hesaplanıyor.

BENZİNDE EŞEL MOBİL SONA ERİYOR

Akaryakıtta fiyat artışlarının pompaya doğrudan yansımasını sınırlamak amacıyla kullanılan eşel mobil mekanizmasının benzinde uygulanan mevcut şekliyle 30 Eylül gecesi sona ermesi bekleniyor.

Sistem kapsamında akaryakıt fiyatlarında oluşan artışların belirli bölümü ÖTV üzerinden dengelenerek pompaya yansıyan fiyat artışının sınırlandırılması amaçlanıyordu. 1 Ekim itibarıyla mekanizmanın sona ermesiyle birlikte benzinde ÖTV tutarının yeniden yükselmesi gündeme geliyor.

Mevcut düzenlemede değişiklik yapılmaması halinde, daha önce ÖTV üzerinden karşılanan farkın pompaya yansıması bekleniyor. Bu nedenle özellikle benzin fiyatında 1 Ekim itibarıyla oluşabilecek değişim yakından takip ediliyor.

ÖTV 4,43 TL'DEN 14,83 TL'YE ÇIKABİLİR

Mevcut hesaplamalara göre benzinin litresinden alınan ÖTV yaklaşık 4,43 TL seviyesinde bulunuyor. Eşel mobil uygulamasının sona ermesiyle bu tutarın 14,83 TL seviyesine çıkabileceği öngörülüyor.

Bu durumda yalnızca ÖTV kaynaklı farkın litre başına yaklaşık 10,40 TL olması bekleniyor. ÖTV'deki artışın KDV etkisiyle birlikte pompaya yansıyacak toplam tutarın ise yaklaşık 12,48 TL seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor.

Dolayısıyla 12,48 TL olarak ifade edilen rakam, doğrudan kesinleşmiş bir pompa zammı değil; mevcut ÖTV farkının ve buna bağlı KDV etkisinin tamamen fiyatlara yansıması halinde ortaya çıkabilecek hesaplamayı gösteriyor.

BENZİN 90 TL SINIRINI AŞABİLİR

Hesaplanan vergi farkının tamamının pompaya yansıması halinde benzin fiyatında tek seferde yaklaşık 12,48 TL'lik artış gündeme gelecek.

Mevcut fiyatlar üzerinden yapılan hesaplamalarda bu artışın İstanbul'da benzinin litre fiyatını 90 TL sınırının üzerine taşıyabileceği belirtiliyor. Ankara ve İzmir'de de litre fiyatının 90 TL seviyesini aşabileceği hesaplanıyor.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, söz konusu fiyatların mevcut düzenlemenin değiştirilmemesi halinde yapılan hesaplamalara dayanması. Gece yarısına kadar yeni bir düzenleme yapılması veya vergi tutarlarında değişiklik olması halinde pompaya yansıyacak tutar da değişebilecek.

BU GECE LPG, MOTORİN VE BENZİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

1 Ekim öncesinde yapılan mevcut hesaplamalarda üç yakıt türü için gündeme gelen artışlar şöyle sıralanıyor:

Benzin: Yaklaşık 12,47-12,48 TL

Motorin: Yaklaşık 3,60 TL

LPG: Yaklaşık 1,48 TL

Benzindeki artış hesabı eşel mobil uygulamasının sona ermesi ve ÖTV farkının pompaya yansıması üzerinden yapılıyor. Motorindeki artış ise kademeli ÖTV uygulamasının 1 Ekim'deki aşamasına, LPG'deki artış ise mevcut düzenlemelerin sona ermesiyle oluşabilecek vergi farkına dayanıyor.

MOTORİNE 3,60 TL'LİK ARTIŞ GÜNDEMDE

Motorinde ağustos ayında farklı bir düzenlemeye gidilerek ÖTV'nin yıl sonuna kadar kademeli şekilde artırılması kararlaştırılmıştı.

Eylül ayında litre başına 3 TL olarak uygulanan ÖTV'nin 1 Ekim itibarıyla 6 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Vergi artışına KDV etkisinin de eklenmesiyle motorinin pompa fiyatında yaklaşık 3,60 TL artış oluşabileceği hesaplanıyor.

Aynı kademeli artış kapsamında motorindeki ÖTV'nin kasım ayında 9 TL, aralık ayında ise 12 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarı ise litre başına 13,9006 TL olarak belirtiliyor.

LPG'YE DE 1,48 TL YANSIYABİLİR

Akaryakıtta 1 Ekim itibarıyla gündeme gelen fiyat değişikliğinin LPG'yi de etkilemesi bekleniyor.

Mevcut düzenlemelerin sona ermesi halinde otogazın litre fiyatında yaklaşık 1,48 TL artış oluşabileceği hesaplanıyor. Böylece mevcut hesaplamalara göre 1 Ekim itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında aynı dönemde yeni fiyatların pompaya yansıması gündemde bulunuyor.

GÖZLER GECE YARISINA ÇEVRİLDİ

Akaryakıt fiyatlarında 1 Ekim öncesi hesaplanan artışların kesinleşmiş pompa zammı olmadığı özellikle belirtiliyor. Benzinde eşel mobil uygulamasının sona ermesiyle ortaya çıkabilecek ÖTV farkı, motorinde kademeli ÖTV artışı ve LPG'deki vergi kaynaklı değişiklikler mevcut hesaplamaların temelini oluşturuyor.

Yeni bir düzenleme yapılmaması halinde bu gece için hesaplanan artışlar benzinde yaklaşık 12,47-12,48 TL, motorinde yaklaşık 3,60 TL ve LPG'de yaklaşık 1,48 TL seviyesinde bulunuyor. Gece yarısına kadar alınabilecek yeni kararlar veya vergi tutarlarında yapılabilecek değişiklikler ise pompaya yansıyacak nihai rakamları değiştirebilir.