AK Parti hangi il başkanlarını görevden aldı, neden görevden alındılar? Adana, Diyarbakır, Giresun, Siirt il başkanları görevden alındı mı?

AK Parti’de 4 ilde gerçekleşen görevden alma kararı siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlarının görevden alınıp alınmadığı ve bu değişimin neden yapıldığı araştırılırken, teşkilatlarda yeni bir yapılanma sürecinin başladığı iddia edildi. İşte AK Parti’de yaşanan görev değişikliklerine dair son gelişmeler...

ADANA İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI MI?

Evet, AK Parti tarafından yapılan açıklamaya göre Adana İl Başkanı ve il yönetimi görevden alındı. Parti teşkilatlarında yapılan kapsamlı değerlendirme sonucunda Adana’da görev değişikliğine gidildiği ve yeni il başkanının kısa süre içinde göreve başlayacağı bildirildi.

DİYARBAKIR İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI MI?

Evet, Diyarbakır İl Başkanı ve il yönetimi de görevden alınan isimler arasında yer aldı. AK Parti Teşkilat Başkanlığı’nın açıklamasında, Diyarbakır’da da yeni il başkanı ve yönetimin kısa sürede görevlendirileceği ifade edildi.

GİRESUN İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI MI?

Evet, Giresun İl Başkanı ve il teşkilatı görevden alınan iller arasında bulunuyor. Yapılan düzenleme kapsamında Giresun’da da teşkilat yapısının yenileneceği ve yeni yönetimin atanacağı duyuruldu.

SİİRT İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI MI?

Evet, Siirt İl Başkanı ve yönetimi de görevden alındı. Görevden ayrılan Siirt İl Başkanı’nın istifasını açıkladığı, yeni il başkanının ise kısa süre içinde göreve başlayacağı belirtildi.

KİMLER GÖREVDEN ALINDI?

AK Parti’de yapılan değişiklik kapsamında Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları ile birlikte bu illerdeki il yönetim kurulları görevden alındı. Teşkilatlarda başlayan bu değişim sürecinin diğer illeri de kapsayabileceği ifade ediliyor.