AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’a teşekkür mü etti, neden teşekkür etti?

Eyyüp Kadir İnan ile Yıldız Ünsal arasında dikkat çeken bir gelişme kamuoyunun gündemine taşındı. Karşıyaka Belediyesi’nin aldığı karar sonrası yapılan açıklamalar, “teşekkür” ifadesinin neden kullanıldığı sorusunu da beraberinde getirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EYYÜP KADİR İNAN, YILDIZ ÜNSAL’A TEŞEKKÜR MÜ ETTİ?

Evet. Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yıldız Ünsal’a teşekkür etmiştir. Bu teşekkür, Karşıyaka Belediyesi’nin aldığı tahsis kararının ardından gelmiştir.

EYYÜP KADİR İNAN, YILDIZ ÜNSAL’A NEDEN TEŞEKKÜR ETTİ?

Teşekkürün nedeni, Karşıyaka Belediyesi’nin Örnekköy’de bulunan Deniz Baykal Kültür Merkezi’ni 15 yıl süreyle Bakırçay Üniversitesi’ne ücretsiz olarak tahsis etmesidir. Üniversite ile belediye arasında bu kapsamda bir protokol imzalanmıştır.

YILDIZ ÜNSAL KİMDİR?

Yıldız Ünsal, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde görev yapan CHP’li belediye başkanıdır. Yerel yönetimde aktif rol alan Ünsal, Karşıyaka Belediyesi’nin başında bulunmakta ve ilçede çeşitli sosyal ve kültürel projelere imza atmaktadır.

KADİR İNAN NE AÇIKLAMA YAPTI?

İnan, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Eğitime ve üniversiteli gençlerimize sağlanan bu kıymetli destek için Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın B. Yıldız Ünsal’a teşekkür ediyorum. Deniz Baykal Kültür Merkezi'nin İzmir Bakırçay Üniversitemize tahsisi, öğrencilerimiz ve akademi camiamız için hayırlı olsun."