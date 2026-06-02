Aishe kimdir? Rapçi Aishe (Tuğçe Ayşe Güler) kaç yaşında, nereli?

“Aishe” sahne adıyla bilinen rap sanatçısı Tuğçe Ayşe Güler, bağımsız müzik üretimleri ve dijital platformlardaki çalışmalarıyla tanınan genç bir isimdi. Alternatif rap tarzıyla öne çıkan sanatçının yaşı ve memleketi hakkında bilgiler araştırılırken, müzik kariyeri de kısa sürede geniş bir kitle tarafından takip edilmeye başladı. İşte Aishe’nin hayatına dair merak edilen detaylar…

AİSHE KİMDİR?

Aishe, gerçek adıyla Tuğçe Ayşe Güler, Türkçe rap ve alternatif hip-hop sahnesinde “Aishe” sahne adıyla tanınan genç bir müzik üreticisidir. Bağımsız projeleriyle öne çıkan sanatçı, dijital platformlarda yayınladığı parçalarla kısa sürede dinleyici kitlesi oluşturmuştur. Şarkılarında duygusal anlatım, içsel çatışmalar, şehir yaşamı ve kişisel deneyimler ön planda yer almaktadır.

AİSHE KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Aishe’nin (Tuğçe Ayşe Güler) doğum tarihi ve yaşıyla ilgili net bir bilgi bulunmazken, genç yaşta hayatını kaybettiği öğrenildi. Sanatçının vefatı, müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı.

AİSHE NEDEN VEFAT ETTİ?

Aishe’nin ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, kardeşi tarafından yapılan paylaşımda tedavi sürecinde ihmal iddiaları gündeme geldi. Açıklamada yanlış uygulanan tedavi, geç teşhis ve sağlık sürecindeki aksaklıkların ölümde etkili olduğu öne sürüldü. Ancak kesin ölüm nedeni için resmi açıklama beklenmektedir.

AİSHE’NİN KARİYERİ

Aishe, bağımsız müzik üretimiyle tanınan genç bir rap sanatçısıydı. Dijital platformlarda yayımladığı şarkılarla dikkat çeken Güler, alternatif hip-hop tarzında üretimler yapıyordu. Kısa sürede sosyal medya ve müzik dinleme platformlarında belirli bir takipçi kitlesine ulaşarak genç rap sahnesinde adını duyurmayı başarmıştı.