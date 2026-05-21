Ahu Tuğba’nın kızı kimdir? Anjelik Calvin kaç yaşında, nereli, ne açıklama yaptı?

Türk sinemasının sevilen isimlerinden Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin yeniden gündemin odağına yerleşti. Annesinin vefatının ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Calvin’in hayatı, yaşı ve nereli olduğu merak edilirken, “Ahu Tuğba’nın kızı kimdir?”, “Anjelik Calvin kaç yaşında ve ne açıklama yaptı?” soruları araştırılıyor. Duygusal ifadeleri ve anlattıklarıyla öne çıkan Calvin’in sözleri sosyal medyada da geniş yankı buldu. Detaylar haberin devamında…

ANJELİK CALVİN NE AÇIKLAMA YAPTI?

Anjelik Calvin, annesi Ahu Tuğba ile ilgili yaptığı açıklamalarda duygusal ifadeler kullandı. Calvin, annesinin ölümünün ardından yaşadığı psikolojik travmayı anlatarak uzun süre Amerika’daki evinde kalamadığını, bu süreçte otellerde yaşamak zorunda kaldığını söyledi. Annesinin vefat ettiği evde ağır bir süreç geçirdiğini belirten Calvin, bazı kişisel eşyaların kaybolduğunu da ifade etti. Ayrıca annesinden “5 kişiye yetecek kadar miras kaldığını” söyleyerek, maddi detaylar yerine manevi bağın kendisi için daha önemli olduğunu vurguladı.

ANJELİK CALVİN NEDEN GÜNDEMDE?

Anjelik Calvin, annesi Ahu Tuğba’nın vefatının ardından ilk kez İstanbul’da görüntülenmesi ve yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme geldi. Özellikle miras, yaşadığı travma ve annesinin ölüm sürecine dair anlattıkları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ANJELİK CALVİN KİMDİR?

Anjelik Calvin, 1993 doğumludur ve oyuncu Ahu Tuğba ile Amerikalı doktor Timmy Alejtanij’in kızıdır. New York Film Academy’de eğitim aldığı, ardından Florida’da siyaset ve iletişim alanında üniversite eğitimi tamamladığı bilinmektedir. Eğitim hayatı ve yurt dışı deneyimleriyle farklı bir kariyer çizgisi izleyen Calvin, zaman zaman medya gündeminde yer almaktadır.

AHU TUĞBA KİMDİR?

Ahu Tuğba, Türk sinemasının özellikle Yeşilçam döneminde öne çıkan oyuncularından biridir. Uzun yıllar sinema ve televizyon projelerinde yer alan Tuğba, 1 Eylül 2024’te ABD’nin Miami kentinde hayatını kaybetmiştir. Sanat dünyasında özellikle 1980’li yıllardaki filmleriyle tanınan Ahu Tuğba, Türk sinema tarihinin dikkat çeken isimleri arasında yer almaktadır.