Ahmetcan Kaplan kimdir, kaç yaşında? NEC Nijmegen'in Trabzonlu stoperi milli takımda

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Ajax'ta 25 resmi maçta forma giyen Ahmetcan Kaplan, bu yaz kiralık oynadığı NEC Nijmegen'e kalıcı olarak döndü. Üç ay sonra adı A Milli Takım listesinde çıktı.

Sergen Yalçın ilk aday kadrosunu 6 Kasım 2026'da bir basın toplantısıyla açıkladı. Dokuz savunma oyuncusunun yer aldığı 26 kişilik listede Trabzonlu stoper de var.

AHMETCAN KAPLAN MİLLİ TAKIMA HANGİ MAÇLAR İÇİN ÇAĞRILDI?

Ahmetcan Kaplan, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki son iki maçı için aday kadroya çağrıldı. Türkiye 12 Kasım Perşembe günü Belçika'yı ağırlayacak, 15 Kasım Pazar günü de Fransa'ya konuk olacak.

Savunmada onunla birlikte Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak ve Zeki Çelik çağrıldı.

AHMETCAN KAPLAN KİMDİR?

Ahmetcan Kaplan, Hollanda Eredivisie ekibi NEC Nijmegen'de oynayan Türk stoper. Futbola 2013'te Trabzonspor altyapısında başladı, 2020'de aynı kulüple profesyonel sözleşme imzaladı.

2022 yazında Trabzonspor'dan Ajax'a transfer oldu. Hollanda ekibinin A takımındaki ilk maçına 25 Şubat 2024'te AZ karşısında çıktı ve Ajax formasıyla toplam 25 resmi maç oynadı. 2025-26 sezonunu kiralık olarak NEC'te geçirdi; 30 resmi maçta sahaya çıktı, iki gol attı. Ajax, 20 Ağustos 2026'da oyuncunun NEC'e kalıcı olarak geçtiğini duyurdu. Kaplan yeni kulübüyle dört yıllık sözleşme imzaladı.

Şubat 2026'da Türkiye'den teklif aldığını, Avrupa'da kalmak istediği için olumlu bakmadığını söylemişti.

AHMETCAN KAPLAN KAÇ YAŞINDA?

Ahmetcan Kaplan 16 Ocak 2003 doğumlu, 23 yaşında.

AHMETCAN KAPLAN NERELİ?

Ahmetcan Kaplan Trabzonlu. Trabzon'da doğdu ve 2013'te kentin kulübü Trabzonspor'un altyapısına katıldı.

AHMETCAN KAPLAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ahmetcan Kaplan profesyonel kariyerinde üç kulübün formasını giydi. İlki Trabzonspor'du: 2021-22 sezonunda Edgar Ie ile Vitor Hugo'nun sezonu kapanınca forma şansı buldu, o sezon Süper Lig'de 371, Türkiye Kupası'nda 185 dakika oynadı.

Ajax'ta A takımın yanında ikinci takım Jong Ajax'ta da süre aldı. Ardından NEC geldi. Kalıcı imza attığında sakatlıktan dönüyordu; teknik direktör Carlos Aalbers onu Eylül milli arasından sonra sahada görmeyi umduğunu söylemişti.