Ahmet Vahidi kimdir? Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni komutanı Ahmet Vahidi kaç yaşında, nereli?

Gerilim İran ordusunun en üst kademesine sıçradı. Tümgeneral Muhammed Pakpur'un ölümünün ardından Devrim Muhafızları Ordusu'nun komutanlığına getirilen Ahmet Vahidi, hem askeri hem de siyasi geçmişiyle dikkat çeken bir isim olarak öne çıkıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AHMAD VAHİDİ KİMDİR?

Ahmad Vahidi, 27 Haziran 1958'de İran'ın Şiraz kentinde doğmuş bir subay ve siyasetçidir. Uzun yıllar boyunca İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nda görev yaptı ve 1988 yılında Kudüs Gücü'nün ilk başkomutanı olarak tarihe geçti. 2009–2013 yılları arasında İran Savunma Bakanı, 2021–2024 yılları arasında ise İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. Aralık 2025'ten itibaren Devrim Muhafızları'nın genel komuta yardımcılığı görevini üstlendi ve şu anda ordunun komutanlığı koltuğunda bulunuyor. Halen İran Rehberlik Konseyi'nin de üyesidir.

AHMAD VAHİDİ KAÇ YAŞINDA?

1958 doğumlu olan Vahidi, 2026 itibarıyla 67 yaşındadır.

AHMAD VAHİDİ NERELİ?

Vahidi, İran'ın güneyindeki Şiraz şehrinde dünyaya gelmiştir.

AHMAD VAHİDİ'NİN KARİYERİ

1980'ler: Lübnan'da Hizbullah'ın kuruluş sürecinde görev aldı.

1988: Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün ilk başkomutanı oldu.

2005–2009: İran Savunma Bakan Yardımcısı.

2009–2013: İran Savunma Bakanı.

2021–2024: İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

2025: Devrim Muhafızları genel komuta yardımcılığı ve ardından ordunun komutanlığı.

Vahidi, 1994'te Buenos Aires'teki AMIA saldırısıyla bağlantılı olarak Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişiler arasında yer alıyor. Ayrıca ABD ve Avrupa Birliği'nin yaptırım listelerinde bulunuyor; İran makamları ise tüm bu iddiaları reddediyor.