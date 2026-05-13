Türkiye siyasetinin uzun yıllardır gündemde olan isimlerinden biri olan Ahmet Türk, özellikle yerel yönetimler ve Kürt siyasi hareketi içerisindeki rolüyle kamuoyunun yakından takip ettiği siyasetçiler arasında yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Üyesi Ahmet Türk’ün yaşamı, siyasi kariyeri ve özel hayatına ilişkin detaylar sık sık araştırılıyor. Peki, Ahmet Türk kimdir? Ahmet Türk kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

AHMET TÜRK KİMDİR?

Ahmet Türk, 2 Temmuz 1942 tarihinde Mardin’de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mardin’de tamamladıktan sonra siyasete yöneldi.

Siyasi kariyerine 1973 yılında Demokratik Parti’den Mardin Milletvekili seçilerek adım atan Ahmet Türk, ilerleyen süreçte Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı ve 1980 yılına kadar siyasi çalışmalarını CHP çatısı altında sürdürdü.

1987 yılında Sosyaldemokrat Halkçı Parti’ye (SHP) katılan Türk, 1989 yılında Paris’te düzenlenen bir konferansa katıldığı gerekçesiyle partiden ihraç edildi. Daha sonra Halkın Emek Partisi (HEP) ve Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) kuruluş süreçlerinde yer aldı. DTP’de genel başkanlık görevini de üstlenen Türk, Kürt siyasi hareketinin önemli temsilcilerinden biri olarak öne çıktı.

2007 Genel Seçimlerinde bağımsız aday olarak Mardin Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giren Ahmet Türk’ün milletvekilliği, 2009 yılında Demokratik Toplum Partisi’nin kapatılması sonrasında düştü.

2014 yılında Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) desteğiyle Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk, 17 Kasım 2016 tarihinde hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. 21 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınan Ahmet Türk, 24 Kasım 2016’da tutuklandı.

Sağlık sorunları nedeniyle 3 Şubat 2017 tarihinde adli kontrol şartıyla tahliye edilen Türk, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) adayı olarak yeniden Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ancak 19 Ağustos 2019 tarihinde hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bir kez daha görevden alındı.

AHMET TÜRK KAÇ YAŞINDA?

2 Temmuz 1942 doğumlu olan Ahmet Türk, 2026 yılı itibarıyla 83 yaşındadır.

AHMET TÜRK NERELİ?

Ahmet Türk, Mardin doğumludur. Eğitim hayatının tamamını da Mardin’de geçiren Türk, siyasi yaşamı boyunca özellikle Mardin ve bölge siyasetiyle anılan isimlerden biri oldu.

AHMET TÜRK EŞİ KİM?

Ahmet Türk evlidir ve 8 çocuk babasıdır. Ancak kamuoyuna açık kaynaklarda eşinin adına ilişkin ayrıntılı bilgi yer almamaktadır.