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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinin eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalarla yeniden gündeme geldi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ahmet Sungur ile eski MHP'li Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında 4 ilde operasyon düzenlendi ve 31 şüpheli gözaltına alındı. Peki, Ahmet Sungur kimdir, hangi partiden? Ahmet Sungur neden gözaltına alındı? Detaylar...

AHMET SUNGUR KİMDİR, HANGİ PARTİDEN?

Ahmet Sungur, 1971 yılında Kırıkkale'de doğdu. İlk ve orta eğitimini Yahşihan'da, lise eğitimini ise Kırıkkale'de tamamladı. Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü'nden mezun olan Sungur, 1989 yılında Yahşihan Belediyesi'ne memur olarak atandı.

Sungur, daha sonra Köy Hizmetleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak görev yaptı. Siyasi kariyerinde ise 2009, 2014 ve 2024 mahalli idareler seçimlerinde Yahşihan Belediye Başkanı seçildi. 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Yahşihan Belediye Başkan adayı olarak yarışan Sungur, seçimin ardından belediye başkanı oldu.

AHMET SUNGUR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yahşihan Belediyesi'ne yönelik soruşturması kapsamında Ahmet Sungur ile eski MHP'li Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında 4 ilde operasyon düzenlendi ve 31 şüpheli gözaltına alındı.

AHMET SUNGUR NEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI?

Ahmet Sungur, Eylül 2025'te hakkında yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 23 Eylül 2025 tarihli açıklamasında, Sungur'un Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22 Eylül 2025 tarihli kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Sungur'un görevden uzaklaştırılması, Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma ve bu soruşturma kapsamında verilen tutuklama kararının ardından gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı açıklamasında görevden uzaklaştırmanın "geçici bir tedbir" olduğu belirtildi.

Böylece Ahmet Sungur'un Yahşihan Belediye Başkanlığı dönemi, Eylül 2025'te yürütülen adli süreç sonrasında görevden uzaklaştırılmasıyla sona erdi. 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'den Yahşihan Belediye Başkanı seçilen Sungur'un, daha önce 2009 ve 2014 seçimlerinde de aynı ilçede belediye başkanlığı yaptığı biliniyor.