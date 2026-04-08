Havacılık sektöründe stratejik yönetim, gelir optimizasyonu ve küresel pazarlama alanlarında öne çıkan isimlerden biri olan Ahmet Olmuştur, son dönemde Türk Hava Yolları içindeki rolü ve geleceğiyle dikkat çekiyor. Özellikle 8 Nisan 2026 tarihinde gündeme gelen gelişmeler, şirket yönetiminde olası bir değişim ihtimalini kamuoyunun odağına taşıdı. Ancak bu noktada altı çizilmesi gereken en önemli detay, söz konusu gelişmelerin henüz resmi bir açıklamayla kesinleşmediğidir. Peki, Ahmet Olmuştur kimdir? THY Genel Müdür Ahmet Olmuştur kaç yaşında, nereli? Detaylar...

THY GENEL MÜDÜR AHMET OLMUŞTUR KİMDİR?

Ahmet Olmuştur, kariyerine 2000 yılında Türk Hava Yolları Çağrı Merkezi’nde yarı zamanlı olarak başlayan ve yıllar içinde şirketin en kritik ticari pozisyonlarına yükselen bir yöneticidir. Lisansüstü eğitimini uluslararası bir modelle tamamlayan Olmuştur, işletme yüksek lisansını Long Island University (New York), European Business School (Londra) ve Pôle Universitaire Léonard de Vinci (Paris) gibi üç prestijli kurumda dönüşümlü olarak aldı. Bu eğitim modeli, onun çok kültürlü iş ortamlarına adapte olmasını ve küresel bakış açısıyla kararlar almasını sağladı.

Eğitiminin ardından yeniden THY bünyesine katılan Olmuştur, Uçuş Analisti olarak Gelir Yönetimi Başkanlığı’nda görev yaptıktan sonra Genel Dağıtım Sistemleri Müdürü, Gelir Yönetimi ve Fiyatlandırma Müdürü ile Gelir Yönetimi Başkanı gibi kritik pozisyonlarda bulundu. 2014 yılından itibaren pazarlama, satış, gelir yönetimi ve fiyatlandırma gibi alanlardan sorumlu üst düzey görevlerde yer aldı ve 2023 yılından bu yana THY Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak şirketin ticari operasyonlarını yönlendirmektedir.

Ahmet Olmuştur’un sorumluluk alanları arasında uçuş ağı planlaması, bilet fiyatlandırma stratejileri, satış ve pazarlama süreçleri, müşteri deneyimi, Miles&Smiles sadakat programı ve kurumsal iletişim faaliyetleri bulunuyor. İngilizceyi akıcı şekilde konuşan Olmuştur, başlangıç seviyesinde Arapça bilgisine ve Osmanlı Türkçesi okuma-yazma becerisine sahiptir.

Şirket içindeki görevlerinin yanı sıra SunExpress Hava Yolları Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeliği, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği ve IATA Dağıtım Danışma Konseyi üyeliği görevlerini de yürütmektedir. Bunun yanında Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı yönetim kurulu ve mütevelli heyeti üyeliği, Türkiye Golf Federasyonu yönetim kurulu, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı yönetim kurulu ve DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi üyeliği gibi farklı kurumlarda da aktif rol almaktadır.

AHMET OLMUŞTUR KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Olmuştur’un yaşıyla ilgili kamuoyuna açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

AHMET OLMUŞTUR NERELİ?

Ahmet Olmuştur’un memleketine dair doğrulanmış bir bilgi de kamuya yansımamıştır.

GÜNDEMDEKİ KRİTİK İDDİA: THY GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8 Nisan 2026 tarihinde medyada yer alan haberlerde, Ahmet Olmuştur’un mevcut THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin yerine görevlendirilebileceği iddia edilmiştir. Bu iddialara göre değişimin, 9 Nisan 2026’da yapılacak THY Genel Kurulu sonrasında netleşmesi beklenmektedir. Ancak bu bilgi henüz resmi bir açıklamayla doğrulanmamış olup, şu aşamada yalnızca kulis ve beklenti niteliği taşımaktadır.