Ahmet Mekin kimdir? Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'i öldü mü?

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Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'i Ahmet Mekin hayatta. Usta oyuncunun öldüğü yönündeki paylaşımlar sosyal medyada yayılınca torunu, oyuncu Mekin Sezer iddiaları yalanladı ve dedesinin sağlığının iyi olduğunu söyledi.

Mekin 94 yaşında. Sinemaya 1957'de geçti, yaklaşık 200 filmde oynadı ve 1980'den beri Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşıyor.

AHMET MEKİN ÖLDÜ MÜ?

Hayır, Ahmet Mekin ölmedi. Torunu Mekin Sezer çok sayıda mesaj aldığını anlattı, "Daha fazla yazmayın yalan haber!" dedi ve dedesinin sağlıklı olduğunu belirtti.

Benzer bir iddia Mayıs 2025'te de çıkmıştı. O zaman bir sosyal medya paylaşımında oyuncunun vefat ettiği yazılmış, paylaşım kısa süre sonra silinmişti. Mekin Sezer o gün de "Dedem, son derece sağlıklı. Vefat etmedi" demişti.

AHMET MEKİN KİMDİR?

Ahmet Mekin, Yeşilçam'ın jönlerinden biri. Asıl adı Ahmet Kurteli. Oyunculuğa tiyatroda başladı ve ilk kez Bakırköy Halkevi'nde sahneye çıktı. Sinemaya 1957'de Mahşere Kadar filmiyle geçti.

Tiyatroyu da bırakmadı: 1972'de Dostlar Tiyatrosu'nun Abdülcanbaz oyununda rol aldı. 1980'lerden sonra televizyonda Geçmiş Zaman Elbiseleri, Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep ve Tatar Ramazan gibi yapımlarda oynadı.

AHMET MEKİN KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Mekin 94 yaşında. 1932'de İstanbul'da doğdu.

AHMET MEKİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Ahmet Mekin yaklaşık 200 filmde oynadı. En çok hatırlanan rolü Selvi Boylum Al Yazmalım'daki Cemşit. Aşktan da Üstün, Kelebekler Çift Uçar (1964), Gurbet Kuşları, Bir Türk'e Gönül Verdim (1969), Düğün, Seni Kalbime Gömdüm ve Kuyucaklı Yusuf da filmleri arasında.

AHMET MEKİN'İN EŞİ KİM?

Ahmet Mekin'in eşi oyuncu Şükran Sabuncu'ydu. Çift 1957'de evlendi. Sabuncu 2020'de hayatını kaybetti; evlilikleri 63 yıl sürdü.

AHMET MEKİN NEREDE YAŞIYOR?

Ahmet Mekin 1980'den beri Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşıyor. Mayıs 2025'te ilçede yürürken koşan bir çocuk ona çarptı, düşen oyuncunun kalça kemiği kırıldı. Erdek Devlet Hastanesi'nden Bandırma'ya sevk edilip ameliyat oldu, kırık vidalarla sabitlendi. Tedavisi bitince taburcu edildi.